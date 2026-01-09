Core Keeper : Profession, laquelle choisir pour bien débuter l'aventure ?

Nous vous expliquons quelle profession choisir sur Core Keeper afin de vous assurer un bon démarrage sur le jeu de survie et d'exploration de Pugstorm.

Quelle profession choisir sur Core Keeper pour bien commencer ?

Les professions disponibles sur Core Keeper

Profession Description Avantages Explorateur Un voyageur expérimenté qui emporte toujours quelques torches + 3 habileté à la course

+ 1 petite lanterne

+ 3 rations de nourriture Mineur Un mineur vétéran qui sait comment démolir les murs de manière efficace + 3 habileté à la mine

+ 1 pioche en cuivre

+ 3 rations de nourriture Combattant Un combattant doué en self-défense et qui a le pouvoir de défendre ses alliés + 3 habileté au corps à corps

+ 1 épée en cuivre

+ 3 rations de nourriture Cuistot Un expert culinaire qui prépare à manger. tous ceux qui en ont besoin + 3 habileté en cuisine

+ 1 chaudron

+ 8 champignons Jardinier Un agriculteur chevronné à la main verte, qui n'attend qu'un terrain à retourner + 3 habileté en jardinage

+ 1 houe en cuivre

+ 1 arrosoir Pêcheur Un pêcheur patient avec une canne à pêche à portée de main et un œil sur le leurre + 3 habileté à la pêche

+ 1 canne à pêche en étain

+ 3 rations de nourriture Ranger Un combattant furtif à l'œil perçant, doué pour toucher les adversaires à une longue distance + 3 habileté de tir

+ 1 arc en bois

+ 3 rations de nourriture Mage Un apprenti mage qui manipule les énergies magiques pour vaincre les adversaires + 3 habileté en magie

+ 1 simple bâton

+ 3 rations de nourriture Occultiste Un adepte de l'occultisme qui invoque des serviteurs des ténèbres pour assiéger et désarçonner les adversaires + 3 habileté en invocation

+ 1 tome des ténèbres

+ 3 rations de nourriture Démolisseur Un expert en explosifs qui n'attend que de faire voler tous les obstacles en éclats + 3 habileté en explosifs

+ 10 bombes rudimentaires

+ 10 grenades Nomade Une personne ordinaire sans équipe de départ, mais plein de possibilités Aucun avantage

















Quelles sont les meilleures professions pour bien débuter sur Core Keeper ?























Avant même de débuter leur aventure sur, les joueurs et les joueuses doivent façonner leur personnage. Durant cette phase de création, ces derniers sont amenés àpour leur avatar. L'ensemble des propositions étant plutôt important, il se peut que vous ne sachiez pas laquelle sélectionner.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons, tout en vous partageant des informations à ce sujet.Comme dit précédemment, c'est dès le lancement d'une partie surque vous devrezparmi la sélection donnée. Au total, le jeu de survie et d'exploration de Pugstorm en compte 10. Chaque profession possède ses propres caractéristiques, et surtout bonus, qui sont plus ou moins intéressants. Mais, voiciSur, vous constaterez que vos compétences/habiletés montent progressivement, à mesure que vous effectuez différentes actions (pêcher, arroser des cultures, courir, combattre, etc.). Les professions vous offrent, toutefois, quelques points d'avance (hormis Nomade, donc), à savoir 3 points d'habileté. Ce qui, en réalité, n'est pas beaucoup. De ce fait, les professions ne sont pas si game-changer que cela, surtout que vous pourrez très vite gagner 3 points d'habileté dans un domaine ou dans un autre, et ce, en seulement quelques minutes.Cependant,. En choisissant l'une de celles-ci, vous vous assurez surtout un équipement de départ relativement intéressant (petite lanterne pour l'Explorateur, pioche en cuivre pour le Mineur, houe et arrosoir pour le Jardinier).Mais, comme vous l'aurez compris, vous êtes tout à fait libre de choisir la profession de votre choix. Nomade semble, en revanche, un peu moins intéressant, surtout pour une première partie sur, tant cette profession n'apporte aucun avantage ni bénéfice.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.