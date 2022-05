Core Keeper : Les compétences, comment les améliorer ?

Comment améliorer ses compétences sur Core Keeper ?

Comment fonctionnent les niveaux de compétences ?

Minage

Déplacement

Combat avec les armes de mêlée

Vitalité

Crafting

Arme à distance

Jardinage

Pêche

Cuisine

Réinitialiser ses points de compétences

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le monde de Core Keeper est relativement grand et complet. Vous trouverez une multitude de choses à faire dans cette grotte générée de manière procédurale, qu'il convient d'explorer parfaitement pour débusquer la moindre ressource utile. Une pléthore d'activités sera à pratiquer, allant de la pêche, au jardinage en passant par l'exploration de galerie, à l'aide de votre pioche. Naturellement,Au début de votre partie, toutes vos compétences sont à zéro, ce qui est logique. Cependant, vous remarquerez, au bout de quelques heures de jeu, que certaines se sont très largement améliorées, et d'autres moins. Par exemple,, et cela est normal. Dans, tout simplement.En effet, comme dans Valheim , pour ne citer que cet exemple, effectuer une action précise vous permettra d'augmenter votre niveau dans celle-ci. Toutefois, la différence, ici, est que, vous permettant d'obtenir des passifs non négligeables. Dans le cas du minage, une fois le niveau 25 atteint et vos cinq points attribués au palier 1, vous obtiendrez 10 % de dégâts supplémentaires avec votre pioche, ce qui toujours bienvenue.Ainsi, si vous souhaitez faire avancer une compétence au rang suivant, il suffit de pratiquer ce domaine.Pour être totalement précis,. Il est donc primordial de se rendre de temps en temps dans cette partie, via la touche TAB par défaut, en cliquant sur l'étoile, à côté du personnage. Pour que les effets soient actifs, il faut dépenser ces points. Une fois 5 points distribués, vous débloquerez un nouvel étage, avec d'autres bonus. Choisissez ceux qui sont le plus en adéquation avec la façon dont vous jouez, en sachant qu'à terme, vous pourrez tous les débloquer.Voici, augmentant donc vos performances dans celles-ci.Si jamais vous avez fait une erreur, en dépensant mal les points d'une compétence, sachez que. Cela vous demandera simplement 200 pièces anciennes, la monnaie du jeu.