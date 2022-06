Core Keeper : Premières images pour la mise à jour Sunken Sea

notre partenaire Instant vous le propose pour la somme de 6,86 € au lieu de 12,99 €, soit 47 % de réduction.

Nous le savons déjà,. Celui-ci permettra d'accéder à de nombreuses nouvelles choses et avant sa grande révélation, ce 12 juin dans la soirée, les développeurs, le studio Pugstorm, ont dévoilé un petit teaser en vidéo.Dans cette bande-annonce de quelques secondes, nous pouvons y voir quelques-uns des ajouts,, mais aussi ce qui semble être le nouveau boss. Le biome introduit se montre aussi, très légèrement.Pour le reste, il va falloir encore patienter pour en savoir plus,. Nous retrouverons, par exemple, quatre nouveaux types d'ennemis, un nouveau minerai, de l'équipement, de nouveaux poissons et de nouvelles recettes de nourriture et une multitude de petites fonctionnalités. Les développeurs nous en dévoileront davantage dans la soirée du 12 juin, et nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous relayer toutes les informations de cette mise à jour, attendue pour juin.est pour le moment disponible sur Steam, et aucune sortie sur console n'est prévue . Si vous ne le possédez pas encore,