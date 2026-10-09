Core Keeper passe gratuit le temps d'un week-end

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2026 à 12h15
Pugtsorm et Fireshine Games ont décidé de rendre Core Keeper gratuit, mais seulement pendant quelques jours.
Core Keeper passe gratuit le temps d'un week-end

Disponible depuis plusieurs années maintenant, et étant toujours mis à jour par ses développeurs, Core Keeper a déjà rassemblé de nombreux joueurs et joueuses. Toutefois, certains hésitent encore à se plonger dans le jeu de survie de Pugstorm. Ce week-end est probablement l'occasion parfaite de se laisser tenter car Core Keeper est gratuit pendant quelques jours sur Steam.

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Un week-end gratuit pour Core Keeper sur Steam

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En effet, depuis le jeudi 8 octobre 2026, et ce, jusqu'au lundi 12 octobre, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent jouer gratuitement à Core Keeper via Steam. Les développeurs ont, précisé, à ce sujet que ce week-end gratuit donne accès « à l'expérience Core Keeper complète, y compris le jeu multijoueur en ligne ». Dès lors, il est tout à fait possible de se lancer dans l'aventure avec des amis.

Soulignons, également, que la progression sera conservée et transférée en cas d'achat du jeu : « Une fois le week-end gratuit terminé, le jeu et vos données de sauvegarde seront conservés dans votre bibliothèque Steam pour que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêtés si vous décidez d'acheter le jeu et de continuer votre aventure ». D'ailleurs, une belle réduction est actuellement proposée pour Core Keeper.

Core Keeper bénéficie d'une belle offre sur Steam

Comme indiqué par le studio de développement Pugstorm, Core Keeper profite en ce moment même d'une réduction de 40 % sur la plateforme de Valve. Sur Steam, Core Keeper est donc vendu à 11,99 € au lieu de 19,99 €, et ce, jusqu'au 22 octobre 2026. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui auront profité du week-end gratuit et qui veulent prolonger leur aventure pourront acheter ledit jeu de survie à moindre coût.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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