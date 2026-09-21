Core Keeper s'offre plein de nouveautés avec la mise à jour Riders of the Underground

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 septembre 2026 à 14h17
Pugstorm a, récemment, déployé la mise à jour Riders of the Underground, qui ajoute plusieurs nouveaux contenus, sur Core Keeper.
Core Keeper s'offre plein de nouveautés avec la mise à jour Riders of the Underground

Le jeu de survie en monde ouvert et multijoueur Core Keeper, qui est sorti il y a de cela plusieurs années maintenant, est toujours suivi par Pugstorm. D'ailleurs, ledit studio de développement vient de lancer la mise à jour Riders of the Underground sur Core Keeper, qui se dote ainsi de diverses nouveautés.

Core Keeper accueille la mise à jour Riders of the Underground

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Déployée et disponible en téléchargement depuis le 21 septembre 2026, la mise à jour Riders of the Underground introduit son lot de nouveautés, qui raviront très certainement la communauté. Ainsi, ce patch ajoute un nouveau sous-biome Mousse, qui se trouve dans la région Ruines oubliées. Là-bas, les joueurs et les joueuses pourront trouver un nouveau bétail, les minerex

À ce propos, la communauté peut dès à présent utiliser le bétail comme monture, notamment en fabriquant et en utilisant une selle ou bien une selle de course. Les joueurs peuvent également bénéficier de l'aide des serviteurs, et ce, indéfiniment, à présent. 

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Pugstorm a aussi profité de cette nouvelle mise à jour pour étoffer l'arsenal, en ajoutant notamment 10 nouvelles armures, 15 nouveaux anneaux, 15 nouveaux colliers et 3 nouvelles armes. Des éléments qui seront les bienvenus, étant donné que ce patch apporte 2 nouveaux adversaires et de nouveaux coffres de butin pour divers boss (Azeos, Omoroth, Ra-Akar). Sans oublier, 2 nouveaux animaux de compagnie et des grappins (grappin standard et grappin doré).

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Des améliorations pour Core Keeper grâce à la mise à jour Riders of the Underground

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Évidemment, et comme vous vous en doutez, les développeurs de chez Pugstorm en ont profité pour travailler sur l'équilibre du jeu (statistiques des armures, taux d'apparition des équipements, etc.), tout en corrigeant certains problèmes rencontrés par la communauté. En outre, remarquons que le studio a ajouté un bouton de frein pour les karts, une fonctionnalité permettant de comparer l'équipement, une touche pour alterner entre les armements ainsi que 4 nouveaux exploits. 

Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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