Core Keeper : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2026 à 15h04
Core Keeper dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour obtenir le 100 % ou bien Platine du jeu. Nous vous partageons la liste complète.
Core Keeper : La liste complète des trophées et des succès
Disponible depuis le mois de mars 2022 sur PC et depuis août 2024 sur certaines consoles, Core Keeper possède, comme tous les autres jeux, de nombreux trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent, d'ailleurs, décrocher le 100 % ou bien Platine du jeu de survie de Pugstorm doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous donnons la liste complète des trophées et succès de Core Keeper.

Liste des trophées et succès de Core Keeper

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Afin d'empocher le 100 % ou Platine de Core Keeper, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, mais aussi s'adonner aux diverses activités (mine, pêche, cuisine, etc.) et effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et des succès de Core Keeper :

Intitulé trophée/succès Description
Une rencontre baveuse Combats Glurch la Masse abominable
Adieu, parasites Combats Ghorm le Dévoreur
Regarde où tu mets les pieds Combats la Reine de la ruche
Venu du ciel !  Combats Azeos le Titan des cieux
Tu es un sorcier Combats Malugaz le Corrompu
Personnalité toxique Combats Ivy la Masse vénéneuse
Venu des profondeurs ! Combats Omoroth le Titan des mers
L'eau, ça glisse Combats Morpha la Masse aquatique
Le désert à perte de vue Combats Ra-Akar le Titan des sables
Chauffé à blanc Combats Igneous la Masse en fusion
Shinobi insaisissable Combats le Roi baveux
Creuse toujours plus profond Gagne 100 points d'habileté à la mine
Tout un fromage ! Gagne 100 points d'habileté en cuisine
Complètement mordu Gagne 100 points d'habileté en pêche
Véritable mère pour la Terre Gagne 100 points d'habileté en jardinage
... pique comme une abeille Gagne 100 points d'habileté au corps-à-corps
Robin des bois Gagne 100 points d'habileté en combat à distance
Santé en conscience Gagne 100 points d'habileté en vitalité
Flotte comme un papillon... Gagne 100 points d'habileté en course
Explorateur bricoleur Gagne 100 points d'habileté en artisanat
Le cœur des cartes Obtiens le jeu de cartes d'oracle
Le chant runique Obtiens le chant runique
L'étincelle de fantôme Obtiens l'étincelle de fantôme
Le chercheur d'âmes Obtiens le chercheur d'âmes
Clan des ragots Parle à une grosse larve
Fossile légendaire Attrape un Nautile de lumière d'étoile
À toute allure Gagne plus de 200 % de vitesse de mouvement
Chef étoilé Découvre 100 recettes dans le livre de cuisine
Midas le fermier Récolte une plante en or
Un trône digne d'un roi Assieds-toi sur une toilette caverneuse avec une couronne sur la tête
De roche et de pierre !  Équipe-toi de l'anneau de roche et de l'anneau de pierre
Syndrome de l'imposteur Habille-toi comme un personnage des illustrations officielles
5 centimètres par seconde Plante 10 cerisiers
Un chant étrange Joue l'air de la tempête
Le tout premier Fais éclore l'œuf de ton premier animal de compagnie
Thalassophobie Combats un Ver atlante
Je les veux toutes! Range toutes les variations de couleur d'un animal dans un coffre
Une bonne vie Nourris le bétail
Animal prodige Atteins le niveau maximum d'un animal

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Sur consoles PlayStation, la liste des trophées de Core Keeper affiche deux autres catégories, avec les entrées suivantes :
  • Extension des trophées du jeu de base :
    • Chant des forêts → Tu as battu Druidre le Titan sauvage.
    • Hurlement de la mer → Tu as battu Crydre le Titan de glace.
    • Rugissement des flammes → Tu as battu Pyrdre le Titan de feu.
    • Visiteur d'un monde moribond → Tu as battu le commandant du Noyau.
    • Béhémoth cambrien → Tu as battu Urschleim.
    • Un sorcier n'est jamais en retard → Tu as gagné 100 points d'habileté en magie.
    • Ne t'approche pas du médium ! → Tu as gagné 100 points d'habileté en invocation.
  • Bags & Blasts :
    • Commandant de légion → Tu as possédé au moins 8 serviteurs actifs.
    • Jongleur des légendes → Tu as obtenu Lance-tempête.
    • Téléporte-moi → Tu as utilisé un relais.
    • Maniement des explosifs → Tu as gagné 100 points d'habileté en explosifs.
    • Cymbalisation réduite au silence → Tu as combattu Nimruza, la reine des Sables enfouis.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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