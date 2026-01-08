Core Keeper : La liste complète des trophées et des succès

Core Keeper dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour obtenir le 100 % ou bien Platine du jeu. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Core Keeper

Intitulé trophée/succès Description Une rencontre baveuse Combats Glurch la Masse abominable Adieu, parasites Combats Ghorm le Dévoreur Regarde où tu mets les pieds Combats la Reine de la ruche Venu du ciel ! Combats Azeos le Titan des cieux Tu es un sorcier Combats Malugaz le Corrompu Personnalité toxique Combats Ivy la Masse vénéneuse Venu des profondeurs ! Combats Omoroth le Titan des mers L'eau, ça glisse Combats Morpha la Masse aquatique Le désert à perte de vue Combats Ra-Akar le Titan des sables Chauffé à blanc Combats Igneous la Masse en fusion Shinobi insaisissable Combats le Roi baveux Creuse toujours plus profond Gagne 100 points d'habileté à la mine Tout un fromage ! Gagne 100 points d'habileté en cuisine Complètement mordu Gagne 100 points d'habileté en pêche Véritable mère pour la Terre Gagne 100 points d'habileté en jardinage ... pique comme une abeille Gagne 100 points d'habileté au corps-à-corps Robin des bois Gagne 100 points d'habileté en combat à distance Santé en conscience Gagne 100 points d'habileté en vitalité Flotte comme un papillon... Gagne 100 points d'habileté en course Explorateur bricoleur Gagne 100 points d'habileté en artisanat Le cœur des cartes Obtiens le jeu de cartes d'oracle Le chant runique Obtiens le chant runique L'étincelle de fantôme Obtiens l'étincelle de fantôme Le chercheur d'âmes Obtiens le chercheur d'âmes Clan des ragots Parle à une grosse larve Fossile légendaire Attrape un Nautile de lumière d'étoile À toute allure Gagne plus de 200 % de vitesse de mouvement Chef étoilé Découvre 100 recettes dans le livre de cuisine Midas le fermier Récolte une plante en or Un trône digne d'un roi Assieds-toi sur une toilette caverneuse avec une couronne sur la tête De roche et de pierre ! Équipe-toi de l'anneau de roche et de l'anneau de pierre Syndrome de l'imposteur Habille-toi comme un personnage des illustrations officielles 5 centimètres par seconde Plante 10 cerisiers Un chant étrange Joue l'air de la tempête Le tout premier Fais éclore l'œuf de ton premier animal de compagnie Thalassophobie Combats un Ver atlante Je les veux toutes! Range toutes les variations de couleur d'un animal dans un coffre Une bonne vie Nourris le bétail Animal prodige Atteins le niveau maximum d'un animal

















Extension des trophées du jeu de base : Chant des forêts → Tu as battu Druidre le Titan sauvage. Hurlement de la mer → Tu as battu Crydre le Titan de glace. Rugissement des flammes → Tu as battu Pyrdre le Titan de feu. Visiteur d'un monde moribond → Tu as battu le commandant du Noyau. Béhémoth cambrien → Tu as battu Urschleim. Un sorcier n'est jamais en retard → Tu as gagné 100 points d'habileté en magie. Ne t'approche pas du médium ! → Tu as gagné 100 points d'habileté en invocation.

: Bags & Blasts : Commandant de légion → Tu as possédé au moins 8 serviteurs actifs. Jongleur des légendes → Tu as obtenu Lance-tempête. Téléporte-moi → Tu as utilisé un relais. Maniement des explosifs → Tu as gagné 100 points d'habileté en explosifs. Cymbalisation réduite au silence → Tu as combattu Nimruza, la reine des Sables enfouis.

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Disponible depuis le mois de mars 2022 sur PC et depuis août 2024 sur certaines consoles,possède, comme tous les autres jeux, de nombreux. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent, d'ailleurs, décrocher le 100 % ou bien Platine du jeu de survie de Pugstorm doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous donnonsAfin d'empocher le 100 % ou Platine de, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, mais aussi s'adonner aux diverses activités (mine, pêche, cuisine, etc.) et effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciSur consoles PlayStation,affiche deux autres catégories, avec les entrées suivantes :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.