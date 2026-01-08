Core Keeper : La liste complète des trophées et des succès

Core Keeper : La mise à jour Void & Voltage est arrivée, avec de nombreuses nouveautés
Pugstorm a, très récemment, déployé la mise à jour Void & Voltage sur Core Keeper, qui apporte de grosses nouveautés.
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Une rencontre baveuse
|Combats Glurch la Masse abominable
|Adieu, parasites
|Combats Ghorm le Dévoreur
|Regarde où tu mets les pieds
|Combats la Reine de la ruche
|Venu du ciel !
|Combats Azeos le Titan des cieux
|Tu es un sorcier
|Combats Malugaz le Corrompu
|Personnalité toxique
|Combats Ivy la Masse vénéneuse
|Venu des profondeurs !
|Combats Omoroth le Titan des mers
|L'eau, ça glisse
|Combats Morpha la Masse aquatique
|Le désert à perte de vue
|Combats Ra-Akar le Titan des sables
|Chauffé à blanc
|Combats Igneous la Masse en fusion
|Shinobi insaisissable
|Combats le Roi baveux
|Creuse toujours plus profond
|Gagne 100 points d'habileté à la mine
|Tout un fromage !
|Gagne 100 points d'habileté en cuisine
|Complètement mordu
|Gagne 100 points d'habileté en pêche
|Véritable mère pour la Terre
|Gagne 100 points d'habileté en jardinage
|... pique comme une abeille
|Gagne 100 points d'habileté au corps-à-corps
|Robin des bois
|Gagne 100 points d'habileté en combat à distance
|Santé en conscience
|Gagne 100 points d'habileté en vitalité
|Flotte comme un papillon...
|Gagne 100 points d'habileté en course
|Explorateur bricoleur
|Gagne 100 points d'habileté en artisanat
|Le cœur des cartes
|Obtiens le jeu de cartes d'oracle
|Le chant runique
|Obtiens le chant runique
|L'étincelle de fantôme
|Obtiens l'étincelle de fantôme
|Le chercheur d'âmes
|Obtiens le chercheur d'âmes
|Clan des ragots
|Parle à une grosse larve
|Fossile légendaire
|Attrape un Nautile de lumière d'étoile
|À toute allure
|Gagne plus de 200 % de vitesse de mouvement
|Chef étoilé
|Découvre 100 recettes dans le livre de cuisine
|Midas le fermier
|Récolte une plante en or
|Un trône digne d'un roi
|Assieds-toi sur une toilette caverneuse avec une couronne sur la tête
|De roche et de pierre !
|Équipe-toi de l'anneau de roche et de l'anneau de pierre
|Syndrome de l'imposteur
|Habille-toi comme un personnage des illustrations officielles
|5 centimètres par seconde
|Plante 10 cerisiers
|Un chant étrange
|Joue l'air de la tempête
|Le tout premier
|Fais éclore l'œuf de ton premier animal de compagnie
|Thalassophobie
|Combats un Ver atlante
|Je les veux toutes!
|Range toutes les variations de couleur d'un animal dans un coffre
|Une bonne vie
|Nourris le bétail
|Animal prodige
|Atteins le niveau maximum d'un animal
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