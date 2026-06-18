D'autres jeux Control prévus par Remedy Entertainment, mais seulement à cette condition

Control Resonant sera disponible dans quelques semaines à peine. Mais son succès pourrait bien être déterminant pour l'avenir de la franchise.

Après des débuts remarqués en 2019, la licence Concord se prépare à recevoir une suite très attendue avec Control Resonant. Cette nouvelle aventure se déroule 7 ans après les événements du premier jeu et vous mettra dans la peau de Dylan, le frère de Jesse resté dans le coma.

S'il est le deuxième opus de la saga principale et le troisième jeu de la franchise, ce dernier pourrait avoir un rôle majeur. En effet, même si Control Resonant n'est pas encore disponible, Remedy imagine déjà le futur de la licence. Mais celui-ci dépendra beaucoup du succès de ce nouveau titre.

Étendre l'univers de Concord : un souhait déjà en cours de développement, mais...

Récemment, l'un des journalistes d'Insider Gaming a pu s'entretenir avec Elmeri Raitanen, directeur artistique de Control Resonant. Lors de cet échange, l'avenir de la franchise a été évoqué. Ce dernier précise que les équipes travaillent déjà dessus, mais il apporte une précision importante.

C'était prévu depuis le début, et espérons que le jeu rencontrera le succès afin de pouvoir développer encore plus d'histoires dans l'univers de Control.

La volonté de créer de nouvelles histoires dans cet univers s'est déjà matérialisée sous la forme de FBC: Firebreak. Cependant, le titre n'a pas connu le succès escompté, menant à la fin de son développement actif en mars dernier. Sans surprise, le succès de Control Resonant déterminera s'il est possible d'étendre cet univers ou s'il faut mieux s'arrêter après ce deuxième jeu.

...qui verra le jour seulement si Concord Resonant est un succès

Sachant que le spin-off de Concord a fait perdre 15 millions d'euros à Remedy Entertainment, un autre échec pourrait être très dangereux pour le studio. Précisons que le premier opus a franchi la barre des six millions d'exemplaires vendus en mai dernier. Mais pour cette suite, une stratégie marketing plus ambitieuse a été mise en place.

Remedy Entertainment mise donc beaucoup sur le succès de Control Resonant pour étendre son univers. Toutefois, il faudra attendre les premiers retours pour savoir si ce projet se concrétisera. Le titre sera disponible à partir du 27 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.