Control Resonant passe Gold, mais partage une nouvelle qui va décevoir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2026 à 10h29
Remedy Entertainment a, récemment, partagé une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle pour Control Resonant.
Control Resonant passe Gold, mais partage une nouvelle qui va décevoir

Comme vous le savez probablement déjà, Control Resonant est le prochain jeu de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control, etc.). Plutôt attendu par les fans de la licence, Control Resonant fait, cette fois-ci, l'objet d'une excellente nouvelle, mais aussi d'une mauvaise, qui risque de créer une certaine déception.

Control Resonant arrivera comme prévu

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C'est via une récente publication sur le réseau social Twitter/X que Remedy Entertainment a partagé une bonne nouvelle concernant son prochain titre : Control Resonant est passé Gold. Cette étape est très importante, car celle signifie que le développement de Control Resonant est terminé et que les développeurs travaillent désormais à la correction de problèmes ou encore améliorations. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Control Resonant sortira bien comme prévu, soit le 24 septembre 2026.

Malheureusement, cette excellente nouvelle est entachée par un détail qui ne plaira probablement pas aux amateurs de jeux en physique.

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L'édition physique de Control Resonant est reportée

Si Control Resonant se rendra bien disponible le 24 septembre prochain, cela se fera seulement en numérique/digital. En effet, Remedy Entertainment a profité de cette prise de parole pour préciser que la version physique de Control Resonant arrivera avec un peu de retard, c'est-à-dire le 15 octobre 2026. Ainsi, celles et ceux qui préfèrent le format physique devront attendre quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir découvrir les aventures de Dylan Faden.

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Remedy Entertainment a, bien évidemment, expliqué ce report et a notamment indiqué avoir besoin de plus de temps : « La date de sortie physique du jeu a été reportée au 15 octobre. Il nous faut juste un peu plus de temps pour vous livrer la version physique, mais soyez rassurés - rien ne reste contenu pour toujours ».

Rendez-vous donc le 24 septembre 2026 pour découvrir Control Resonant. La version physique du titre de Remedy Entertainment sera disponible le 15 octobre prochain. Pour rappel, Control Resonant est prévu sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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