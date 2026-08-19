Control Resonant passe Gold, mais partage une nouvelle qui va décevoir

Remedy Entertainment a, récemment, partagé une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle pour Control Resonant.

Comme vous le savez probablement déjà, Control Resonant est le prochain jeu de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control, etc.). Plutôt attendu par les fans de la licence, Control Resonant fait, cette fois-ci, l'objet d'une excellente nouvelle, mais aussi d'une mauvaise, qui risque de créer une certaine déception.

Control Resonant arrivera comme prévu

C'est via une récente publication sur le réseau social Twitter/X que Remedy Entertainment a partagé une bonne nouvelle concernant son prochain titre : Control Resonant est passé Gold. Cette étape est très importante, car celle signifie que le développement de Control Resonant est terminé et que les développeurs travaillent désormais à la correction de problèmes ou encore améliorations. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Control Resonant sortira bien comme prévu, soit le 24 septembre 2026.

Malheureusement, cette excellente nouvelle est entachée par un détail qui ne plaira probablement pas aux amateurs de jeux en physique.















L'édition physique de Control Resonant est reportée

Si Control Resonant se rendra bien disponible le 24 septembre prochain, cela se fera seulement en numérique/digital. En effet, Remedy Entertainment a profité de cette prise de parole pour préciser que la version physique de Control Resonant arrivera avec un peu de retard, c'est-à-dire le 15 octobre 2026. Ainsi, celles et ceux qui préfèrent le format physique devront attendre quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir découvrir les aventures de Dylan Faden.

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Remedy Entertainment a, bien évidemment, expliqué ce report et a notamment indiqué avoir besoin de plus de temps : « La date de sortie physique du jeu a été reportée au 15 octobre. Il nous faut juste un peu plus de temps pour vous livrer la version physique, mais soyez rassurés - rien ne reste contenu pour toujours ».

CONTROL Resonant has gone gold!



Get ready to unleash Dylan Faden's paranatural abilities in warped Manhattan on September 24th.



The physical release date for the game has moved to October 15th. We need just a little more time to deliver the physical version to you, but rest… pic.twitter.com/XR18G43thm — CONTROL Resonant 🔻Pre-order Now! (@ControlRemedy) August 18, 2026

Rendez-vous donc le 24 septembre 2026 pour découvrir Control Resonant. La version physique du titre de Remedy Entertainment sera disponible le 15 octobre prochain. Pour rappel, Control Resonant est prévu sur PS5, Xbox Series et PC.