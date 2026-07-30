Control Resonant en dit plus sur sa durée de vie

Remedy Entertainment a apporté des précisions au sujet de la durée de vie de Control Resonant.

C'est à la fin du mois de septembre 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir le nouveau titre de Remedy Entertainment, soit Control Resonant. Et s'il reste encore quelques semaines à patienter pour découvrir ce RPG d'action-aventure, Remedy Entertainment a déjà dévoilé des informations concernant la durée de vie de Control Resonant, qui se veut plutôt correcte.

La durée de vie de Control Resonant dévoilée

C'est au micro des journalistes de TechRadar que Sergey Mohov, qui occupe le poste de « lead gameplay designer », a récemment parlé de la durée de vie de Control Resonant. Celle-ci se veut, d'ailleurs, assez satisfaisante, étant donné que terminer Control Resonant demande 30 heures de jeu environ, en ligne droite. Les joueurs et les joueuses qui désireront tout faire et tout voir, afin d'avoir le 100 %, devraient passer 50 heures sur Control Resonant, selon l'estimation donnée par Sergey Mohov.

'You probably haven't played anything that is exactly like this': I talked to Control Resonant's gameplay designer about the game's unique design, and what to expect from its '30-hour' experience https://t.co/4jMB6Q9VHD — TechRadar (@techradar) July 29, 2026

La durée de vie de Control Resonant est ainsi plus importante que celle de son aîné, puisqu'il faut environ 12 à 15 heures pour finir Control (histoire principale et un peu d'annexe). Empocher son 100 % demandait environ 30 heures. D'ailleurs, selon le développeur, il n'est pas forcément nécessaire de parcourir Control pour faire Control Resonant, dont l'histoire se déroule sept ans après les événements du premier opus et qui met en scène Dylan Faden.

Control Resonant peut être parcouru sans avoir joué à Control

Étant donné que Control Resonant est considéré comme une suite, beaucoup s'interrogent quant à la nécessité de faire le premier titre ou non. Une question qui a trouvé sa réponse dans l'interview de TechRadar. Ainsi, Sergey Mogov a également expliqué que jouer à Control avant de faire Control Resonant n'est pas obligatoire, bien que cela pourrait enrichir l'expérience de joueurs, et plus spécifiquement d'un point de vue narratif :

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir joué au premier Control pour jouer à Resonant, mais si vous l'avez fait, cela enrichira votre expérience, notamment sur le plan narratif. Nous avons toutefois intégré un résumé de Control, juste en haut du menu principal, donc ce n'est pas obligatoire.

Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant débarque le 24 septembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.