Certains joueurs et joueuses se demandent si Control Resonant est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Prévu pour la fin du mois de septembre 2026, Control Resonant, développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment, est un RPG d'action/aventure. Comme toujours, la communauté se pose diverses questions à son sujet. Dès lors, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Control Resonant est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous donnons la réponse à cette question.

Control Resonant est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. En ce qui concerne le jeu de Remedy Entertainment, sachez que la réponse à cette question est négative : Control Resonant ne possède pas de dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Cette information a été révélée par les développeurs à travers les différentes communications officielles. Celle-ci est également notifiée sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons lire la mention « Solo » dans un encart figurant sur la droite.

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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Control Resonant est une expérience 100 % solo, tout comme son aîné. Sur le titre de Remedy Entertainment, les joueurs et les joueuses incarnent Dylan Faden, qui doit combattre un « mystérieuse entité cosmique qui ébranle les fondements de la réalité », tout en apprenant à faire usage de ses nouveaux pouvoirs. Son objectif est également de retrouver sa sœur, Jesse Faden. La description officielle du jeu est, d'ailleurs, la suivante sur la plateforme de Valve, Steam :

Explorez un Manhattan tourmenté, sur le point d'être anéanti par des forces paranaturelles dans ce RPG d'action/aventure. Déchaînez les pouvoirs extraordinaires de Dylan Faden dans son combat pour préserver son humanité et garantir notre survie face à une menace cosmique altérant la réalité.

Pour conclure, rappelons que Control Resonant sort le 24 septembre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Aux dernières nouvelles, la version physique du titre arrivera un peu plus tard, soit le 15 octobre prochain.