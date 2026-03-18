FBC: Firebreak ne sera plus mis à jour, le clap de fin est-il proche ?

Remedy Entertainment vient de mettre en ligne l'ultime mise à jour de FBC: Firebreak. Si cela ressemble à une fin précipitée, le studio veut inciter les curieux à découvrir le titre avec un rabais important et une offre spéciale.
Avant même de pouvoir souffler sa première bougie, FBC: Firebreak
a reçu un cadeau qui pourrait sembler empoisonné. En effet, Remedy Entertainment a mis en ligne le 17 mars 2026 une nouvelle mise à jour de contenu
pour le titre. Cependant, il s'agit de l'ultime ajout au titre. Face au très faible nombre de connexions quotidiennes enregistrées, faut-il voir dans cette décision la fin de vie du titre ?
L'Open House Update disponible dans FBC: Firebreak
La mise à jour « Open House Update » ajoute plusieurs éléments notables au titre, à commencer par cinq nouvelles arènes pour le mode Endless Shift.
Plusieurs armes ont été rééquilibrées et certains effets de statut ont été modifiés. Vous pouvez consulter l'ensemble du contenu de cette mise à jour en vous rendant sur la page Steam du jeu
.
Afin de célébrer le lancement de cette ultime mise à jour, une campagne de Drops a également été lancée sur Twitch
. Regardez simplement 3 heures de jeu pour récupérer quelques récompenses exclusives pour une durée limitée.
Une baisse de prix définitive pour inciter de nouveaux joueurs à venir, malgré un très faible nombre d'utilisateurs
Malgré cette dernière mise à jour de contenu, Remedy Entertainment a confirmé que FBC: Firebreak resterait jouable encore plusieurs années.
Les serveurs seront mis à jour régulièrement, mais dans le cadre d'une simple maintenance.
Cependant, la question du maintien des serveurs de jeu se pose au regard des données enregistrées sur SteamDB. En effet, à l'heure où ces lignes sont rédigées, le titre ne compte que 39 joueurs actifs
et a réuni jusqu'à 66 joueurs en pointe sur les dernières 24 heures. Malgré tout, le développeur abat deux dernières cartes pour tenter d'attirer les joueurs.
La première est l'ajout d'un « Pass ami »
qui permet de profiter du titre à plusieurs en possédant une seule copie du jeu. Enfin, le prix de FBC: Firebreak a baissé de manière significative sur toutes les plateformes. Désormais, la version de base du jeu est disponible pour 19,99 euros
. Ces deux éléments vont-ils inciter les curieux à lancer une mission ? Seul l'avenir nous le dira...
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