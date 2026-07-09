Control Resonant : Remedy fait de nouvelles révélations sur le titre en citant de grands noms

Alors que Control Resonant sera jouable dans quelques semaines, Mikael Kasurinen (réalisateur du titre) a profité d'un entretien pour donner aux joueurs des précisions sur le titre, notamment sur ses inspirations.

Le retour dans le monde de Control se rapproche à grands pas. Présenté comme étant « plus qu'une simple suite », Control Resonant s'est peu dévoilé depuis son annonce. Si les joueurs ont pu avoir un aperçu global du monde et du gameplay via plusieurs trailers, les équipes de Remedy Entertainment sont restées assez discrètes à son sujet.

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Sans surprise, la campagne promotionnelle a commencé et les plus curieux peuvent glaner de nouvelles informations au gré des interviews. La dernière en date est d'ailleurs visible dès maintenant sur la chaîne YouTube de MinnMax et elle permet d'en apprendre un peu plus sur le dernier-né de Remedy.

De la littérature, DOOM et Sekiro comme inspirations pour Control Resonant

Le créateur a invité Mikael Kasurinen (réalisateur du titre) à répondre à 197 questions différentes concernant Control Resonant. Dans cette salve d'interrogations ultra-rapides, la durée a été brièvement évoquée. Le réalisateur confirme que le titre sera plus long que le premier opus. Il ajoute notamment que le récit est structuré en chapitres, bien qu'il ne « donne pas cette impression ». Toutefois, il n'a pas indiqué si cette durée rallongée concernerait uniquement la trame principale ou l'ensemble du jeu.

Du côté des inspirations, Mikael Kasurinen les divise en deux catégories : l'histoire et le gameplay. Pour la trame et l'univers, les équipes ont été inspirées par des titres comme X-Files, Stalker: Pique-nique au bord du chemin ou encore les romans de la trilogie du Rempart Sud. Quant au gameplay, il devrait donner une impression de déjà-vu à celles et ceux qui ont joué au DOOM de 2016 ou à Sekiro.

Une histoire accessible sans avoir joué aux extensions du premier opus

S'il continue l'histoire du premier jeu, certains ont pu se demander s'il était nécessaire d'avoir joué aux extensions « La Fondation » et « AWE » pour comprendre l'histoire de l'opus Resonant. Mais sur ce point, le réalisateur a été rassurant : ce n'est pas indispensable. En revanche, il a fait une déclaration qui suggère qu'Alan Wake ne sera certainement pas présent dans cette nouvelle aventure.

Rappelons que Control Resonant sera disponible à partir du 24 septembre 2026. Le nouveau titre de Remedy Entertainment sera jouable sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.