Control Resonant révèle une date de sortie prévue pour septembre

Remedy Entertainment a profité du State of Play pour dévoiler la date de sortie de Control Resonant. Attendu pour le 24 septembre 2026, ce nouvel opus particulièrement ambitieux nous placera aux commandes de Dylan Faden au cœur d'un Manhattan ravagé par une menace paranaturelle.

Alors que Remedy Entertainment restait silencieux sur la fenêtre de lancement de sa prochaine superproduction, le State of Play qui a pris place ce 2 juin est venu remettre les pendules à l'heure. Control Resonant, la suite très attendue du jeu à succès sorti en 2021 a révélé sa date de sortie et a annoncé que ses précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, proposant notamment une édition Deluxe numérique offrant 48 heures d'accès anticipé et divers bonus cosmétiques.

Une date de sortie qui pose question

L'annonce de cette date, le 24 septembre 2026, sur PC, Xbox Series et PS5, n'est pas passée inaperçue, et pour cause. Le mois de septembre s'annonce particulièrement encombré pour l'industrie vidéoludique. Control Resonant sortira d'ailleurs le même jour qu'un autre poids lourd, Silent Hill: Townfall. Cet embouteillage automnal s'explique en grande partie par la volonté des éditeurs de placer leurs pions avant le raz de marée Grand Theft Auto 6, mais il risque de desservir de nombreux titres. Toutefois, Remedy peut compter sur la nature de sa franchise. À l'instar du premier volet, cette suite a tout du jeu capable de se vendre sur la durée grâce à un excellent bouche à oreille.















La nouvelle bande-annonce diffusée lors de l'événement a permis de lever le voile sur l'intrigue particulièrement mystérieuse de ce nouvel épisode. L'histoire se déroule plus de sept ans après les événements du premier jeu. Manhattan est désormais sous l'emprise d'une menace paranaturelle d'une ampleur inédite.

Le réveil de Dylan Faden

C'est dans ce contexte chaotique que Dylan Faden, le frère de Jesse, sort de son coma. Désormais libre, il s'aventure dans une ville de New York en pleine mutation pour tenter de contenir cette entité extradimensionnelle. Le Bureau Fédéral de Contrôle ne voit cependant pas son intervention d'un très bon œil, lui rappelant qu'il n'est pas un agent officiel et remettant même en cause son humanité.

Malgré cette hostilité, Dylan pourra compter sur le soutien de sa sœur. Si Jesse ne sera pas jouable dans cet opus, sa présence est confirmée et l'histoire promet d'approfondir la relation complexe de la fratrie Faden. Le studio décrit d'ailleurs ce projet comme son titre le plus vaste et le plus ambitieux à ce jour. « Nous avons puisé notre inspiration dans des œuvres majeures comme la trilogie du Rempart Sud, X-Files ou encore Pique-nique au bord du chemin pour créer un univers encore plus dense et captivant. »

Rendez-vous donc le 24 septembre 2026 pour découvrir ce Control Resonant sur PC, PS5 et Xbox Series, à moins que Remedy ne décide de le report pour éviter l'embouteillage de septembre.