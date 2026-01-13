Control Resonant : Remedy annonce que le jeu sera bien plus qu'une simple suite

Dans le cadre d'une récente publication sur X/Twitter, Remedy Entertainment a fait une révélation étonnante sur Control Resonant. Plus qu'une suite « sans risques », le titre souhaite devenir le titre le plus ambitieux jamais réalisé par le studio.
Officialisé lors des Game Awards 2025, Control Resonant
risque de devenir l'un des titres les plus suivis de cette année. Prévu pour 2026 sans date précise pour le moment, la suite du jeu de 2019 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Mais à l'heure où ces lignes sont rédigées, les curieux n'ont pu découvrir le titre que par le biais d'un trailer.
Exploration et réalisation ambitieuse au programme de Control Resonant
Dans cette nouvelle aventure, les joueurs n'incarneront pas Jesse, mais Dylan Faden, dont la mission est de parcourir Manhattan pour contrer une menace paranormale.
L'exploration sera un point clé du gameplay du titre et les joueurs pourront explorer les différentes zones dans l'ordre qu'ils souhaitent. D'ailleurs, son directeur créatif a insisté sur ce point en déclarant que « ce monde est vivant, étrange et offre une grande rejouabilité ; il regorge de découvertes qui récompensent la curiosité et l'exploration ».
Mais qu'en est-il du reste du jeu ? Bien que discret sur le sujet, Remedy Entertainment a donné quelques éléments de réponse le 12 janvier dernier. Sur X/Twitter, les équipes indiquent d'ailleurs avoir une intention claire avec Control Resonant : « Nous voulions nous lancer un défi et créer le jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé »
.
De nouveaux détails dévoilés « prochainement »
Le message diffusé sur les réseaux sociaux précise que Control Resonant « n'est pas une suite classique. Nous voulons repousser les limites de notre créativité, et nous pensons qu'après 7 ans, c'est ce que vous, les fans, méritez.
»
Tout comme le premier jeu, Control Resonant mettra l'action au cœur de l'expérience de jeu. Mais il inclura également des choix narratifs variés et des combats surnaturels mixant les pouvoirs de Dylan aux capacités de transformation d'Aberrant, son arme. Mais pour en découvrir davantage, il faudra patienter jusqu'à un prochain événement, qu'il s'agisse d'un State of Play ou autre.
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