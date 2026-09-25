Control Resonant : Les pirates incitent les joueurs à acheter le titre pour cette raison

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 septembre 2026 à 11h00
Même si le piratage est illégal, ses adeptes poussent parfois la communauté à acheter les jeux quand cela en vaut la peine. C'st le cas avec Control Resonant.
Control Resonant : Les pirates incitent les joueurs à acheter le titre pour cette raison

Le piratage de jeux vidéo est une pratique répandue en ligne, même si elle est punie par la loi. Il peut toucher tous les titres, qu'il s'agisse de jeux indépendants ou de grosses productions protégées par le système Denuvo. Sans surprise, Control Resonant a connu le même sort, étant même piraté un jour avant sa sortie officielle. 

Cependant, les amateurs de piratage ont partagé un message inattendu sur le sub Reddit r/PiratedGames. En effet, ils déclarent qu'ils achèteront le jeu même s'ils ont d'abord profité de la version piratée pour une raison très simple. 

Soutenir Remedy Entertainment qui auto-édite Control Resonant 

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Contrairement à ses précédentes productions comme Alan Wake 2 ou le premier jeu de la franchise, Control Resonant est développé et produit par Remedy Entertainment. Cela signifie que les bénéfices générés par la vente de chaque exemplaire sont directement reversés au studio. Aucun pourcentage n'est reversé à un tiers car ce dernier possède entièrement les droits de la franchise. 

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À l'heure actuelle, l'auto-édition (que ce soit dans le jeu vidéo, la littérature ou tout autre domaine) est un pari risqué. Sans un retour sur investissement ou des bénéfices, le studio Remedy Entertainment peut tout simplement fermer ses portes. Opter pour ce modèle permet également de préserver une liberté créative et de garantir que chaque euro aille à la structure. 

Un choix risqué, mais encouragé par la communauté

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Sachant que FBC: Firebreak (le précédent jeu du studio) avait été auto-édité, ce choix pour Control Resonant est vu par certains joueurs comme un « Quitte ou Double » pour sauver le studio. Même s'il n'est pas en difficulté financière, ce modèle est respecté et encouragé par la communauté, y compris par les pirates. 

La pratique reste répréhensible, mais dans le subreddit, les concernés invitent les joueurs à essayer Control Resonant en version piratée pour voir si le jeu leur plaît. Cependant, ils incitent fortement les joueurs à acheter le titre après cette « phase de test » pour soutenir le travail des créateurs de Control et de Max Payne. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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