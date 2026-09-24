Durée de vie Control Resonant : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Control Resonant, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, Control Resonant était assez attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise de Remedy Entertainment. Dès lors, de nombreuses personnes se sont déjà plongées ou comptent se lancer dans les aventures de Dylan Faden. Évidemment, et comme toujours, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est la durée de vie de Control Resonant, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Control Resonant

Comme à l'accoutumée, la durée de vie de Control Resonant dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le nouveau jeu de Remedy Entertainment, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, si vous activez l'option « Assist Mode », cela facilitera votre aventure et pourrait réduire votre temps de jeu total.

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Combien d'heures pour terminer Control Resonant ?

Grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Control Resonant. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué trois objectifs : finir seulement l'histoire principale, faire la quête principale et de l'annexe ou bien terminer Control Resonant à 100 %.

Terminer Control Resonant en ligne droite → Environ 20-25 heures.

→ Environ 20-25 heures. Terminer Control Resonant et faire de l'annexe → Environ 30 heures.

→ Environ 30 heures. Terminer Control Resonant à 100 % → Plus de 40 heures.

De ce fait, et vous en conviendrez certainement, la durée de vie de Control Resonant est plutôt correcte. Celle-ci est, d'ailleurs, supérieure au premier opus de la franchise, qui demandait moins d'une douzaine d'heures en ligne droite.

Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant, qui est sorti le 24 septembre 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.