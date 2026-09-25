Control Resonant : La liste complète des trophées et des succès

Control Resonant possède divers trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine. Voici la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026, Control Resonant a le droit, comme la plupart des autres jeux, à de nombreux trophées et succès. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine du nouveau titre de Remedy Entertainment doivent impérativement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Control Resonant.

La liste des trophées et succès de Control Resonant

Afin de décrocher le 100 % ou Platine de Control Resonant, qui est nommé « Ange interdimensionnel », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, vaincre certaines créatures et surtout effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Control Resonant :

Trophée Action Artiste de rue Terminer la fresque dans l'Intervalle On répète, on refracte Éliminer le Polyèdre Couper le mal à la racine Couper tous les liens du Polyèdre Le premier lien Couper le premier lien de Structuration Retrouvailles Achever tous les rituels de la Faille L'ennemi de mon ennemi Aider avec le DN Sauvetage Sauver Arish Libération honorable Tuer le Résonant de l'Inconnu Reconfiguration astrale Tuer le Résonant du passage souterrain Croissance maligne Tuer le Résonant du Parc Trépas thermique Tuer le Résonant de Central Rideau ! Tuer la Résonante de la Zone d'invasion ouest Libération artistique Tuer la Résonante du Centre-ville Puissance astrale Atteindre 100 de puissance d'Aberration Touche-à-tout Débloquer 30 talents Développement personnel Obtenir quatre améliorations de PV Garde-zone Débloquer 40 améliorations de zone Astral Obtenir 4 améliorations de pouvoir Préparation Attribuer une capacité de combat à chaque emplacement Artiste du paranaturel Fabriquer 30 artefacts Consultant assidu Terminer 20 tâches du BFC La forme avant le fond Obtenir 12 éléments de tenues Stagiaire du Panoptique Confiner des objets altérés et aider Langston Sois qui tu veux être Sauver tout le monde pendant le karaoké Spécialiste des Lisières Terminer toutes les Lisières de Manhattan Analyste en herbe Aider Pope à terminer ses recherches Vie pro et vie perso Terminer toutes les scènes du carnet à dessin Petites papattes Obtenir un ami tout doux Espionnage clandestin Explorer toutes les planques Mycologue en herbe Répondre aux incidents majeurs liés à la Mousse à Manhattan Adepte astral Améliorer à fond une forme d'Aberration Maître de zone Atteindre le niveau 5 dans chaque zone Pro du paranaturel Équiper 3 artefacts Domination psychique Saisir un ennemi lourd Précision intense Maintenir Dominance activée pendant 60 secondes Agilité paranaturelle Effectuer 3 esquives parfaites en moins de 6 secondes Fan des profondeurs Aller dans l'intervalle 3 fois en moins de 5 minutes SHÜM ! Jouer à un niveau de SHÜM ! En civil Équiper une tenue dans chaque emplacement de perso À la hauteur Réussir un combat aléatoire Recrue du BFC Terminer une tâche du BFC Compétences de base Obtenir une amélioration de PV ou de pouvoir Pratique Atteindre le niveau 3 dans une zone Protocole d'achèvement Débloquer une fin de combo Néophyte du paranaturel Fabriquer un artefact Recrue prometteuse Débloquer un talent Construction astrale Acheter une amélioration d'Aberration Para-utilitaire Obtenir votre première capacité de combat Acceptation automatique Obtenir Aberration

Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.