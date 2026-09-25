Control Resonant : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2026 à 14h27
Control Resonant possède divers trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine. Voici la liste complète.
Control Resonant : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026, Control Resonant a le droit, comme la plupart des autres jeux, à de nombreux trophées et succès. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine du nouveau titre de Remedy Entertainment doivent impérativement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Control Resonant.

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La liste des trophées et succès de Control Resonant

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Afin de décrocher le 100 % ou Platine de Control Resonant, qui est nommé « Ange interdimensionnel », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, vaincre certaines créatures et surtout effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Control Resonant :

Trophée Action
Artiste de rue Terminer la fresque dans l'Intervalle
On répète, on refracte Éliminer le Polyèdre
Couper le mal à la racine Couper tous les liens du Polyèdre
Le premier lien Couper le premier lien de Structuration
Retrouvailles Achever tous les rituels de la Faille
L'ennemi de mon ennemi Aider avec le DN
Sauvetage Sauver Arish
Libération honorable Tuer le Résonant de l'Inconnu
Reconfiguration astrale Tuer le Résonant du passage souterrain
Croissance maligne Tuer le Résonant du Parc
Trépas thermique Tuer le Résonant de Central
Rideau ! Tuer la Résonante de la Zone d'invasion ouest
Libération artistique Tuer la Résonante du Centre-ville
Puissance astrale Atteindre 100 de puissance d'Aberration
Touche-à-tout Débloquer 30 talents
Développement personnel Obtenir quatre améliorations de PV
Garde-zone Débloquer 40 améliorations de zone
Astral Obtenir 4 améliorations de pouvoir
Préparation Attribuer une capacité de combat à chaque emplacement
Artiste du paranaturel Fabriquer 30 artefacts
Consultant assidu Terminer 20 tâches du BFC
La forme avant le fond Obtenir 12 éléments de tenues
Stagiaire du Panoptique Confiner des objets altérés et aider Langston
Sois qui tu veux être Sauver tout le monde pendant le karaoké
Spécialiste des Lisières Terminer toutes les Lisières de Manhattan
Analyste en herbe Aider Pope à terminer ses recherches
Vie pro et vie perso Terminer toutes les scènes du carnet à dessin
Petites papattes Obtenir un ami tout doux
Espionnage clandestin Explorer toutes les planques
Mycologue en herbe Répondre aux incidents majeurs liés à la Mousse à Manhattan
Adepte astral Améliorer à fond une forme d'Aberration
Maître de zone Atteindre le niveau 5 dans chaque zone
Pro du paranaturel Équiper 3 artefacts
Domination psychique Saisir un ennemi lourd
Précision intense Maintenir Dominance activée pendant 60 secondes
Agilité paranaturelle Effectuer 3 esquives parfaites en moins de 6 secondes
Fan des profondeurs Aller dans l'intervalle 3 fois en moins de 5 minutes
SHÜM ! Jouer à un niveau de SHÜM !
En civil Équiper une tenue dans chaque emplacement de perso
À la hauteur Réussir un combat aléatoire
Recrue du BFC Terminer une tâche du BFC
Compétences de base Obtenir une amélioration de PV ou de pouvoir
Pratique Atteindre le niveau 3 dans une zone
Protocole d'achèvement Débloquer une fin de combo
Néophyte du paranaturel Fabriquer un artefact
Recrue prometteuse Débloquer un talent
Construction astrale Acheter une amélioration d'Aberration
Para-utilitaire Obtenir votre première capacité de combat
Acceptation automatique Obtenir Aberration

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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