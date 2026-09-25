Control Resonant : La liste complète des trophées et des succès
le 25 septembre 2026 à 14h27
Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026, Control Resonant a le droit, comme la plupart des autres jeux, à de nombreux trophées et succès. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine du nouveau titre de Remedy Entertainment doivent impérativement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Control Resonant.
La liste des trophées et succès de Control Resonant
Afin de décrocher le 100 % ou Platine de Control Resonant, qui est nommé « Ange interdimensionnel », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, vaincre certaines créatures et surtout effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Control Resonant :
|Trophée
|Action
|Artiste de rue
|Terminer la fresque dans l'Intervalle
|On répète, on refracte
|Éliminer le Polyèdre
|Couper le mal à la racine
|Couper tous les liens du Polyèdre
|Le premier lien
|Couper le premier lien de Structuration
|Retrouvailles
|Achever tous les rituels de la Faille
|L'ennemi de mon ennemi
|Aider avec le DN
|Sauvetage
|Sauver Arish
|Libération honorable
|Tuer le Résonant de l'Inconnu
|Reconfiguration astrale
|Tuer le Résonant du passage souterrain
|Croissance maligne
|Tuer le Résonant du Parc
|Trépas thermique
|Tuer le Résonant de Central
|Rideau !
|Tuer la Résonante de la Zone d'invasion ouest
|Libération artistique
|Tuer la Résonante du Centre-ville
|Puissance astrale
|Atteindre 100 de puissance d'Aberration
|Touche-à-tout
|Débloquer 30 talents
|Développement personnel
|Obtenir quatre améliorations de PV
|Garde-zone
|Débloquer 40 améliorations de zone
|Astral
|Obtenir 4 améliorations de pouvoir
|Préparation
|Attribuer une capacité de combat à chaque emplacement
|Artiste du paranaturel
|Fabriquer 30 artefacts
|Consultant assidu
|Terminer 20 tâches du BFC
|La forme avant le fond
|Obtenir 12 éléments de tenues
|Stagiaire du Panoptique
|Confiner des objets altérés et aider Langston
|Sois qui tu veux être
|Sauver tout le monde pendant le karaoké
|Spécialiste des Lisières
|Terminer toutes les Lisières de Manhattan
|Analyste en herbe
|Aider Pope à terminer ses recherches
|Vie pro et vie perso
|Terminer toutes les scènes du carnet à dessin
|Petites papattes
|Obtenir un ami tout doux
|Espionnage clandestin
|Explorer toutes les planques
|Mycologue en herbe
|Répondre aux incidents majeurs liés à la Mousse à Manhattan
|Adepte astral
|Améliorer à fond une forme d'Aberration
|Maître de zone
|Atteindre le niveau 5 dans chaque zone
|Pro du paranaturel
|Équiper 3 artefacts
|Domination psychique
|Saisir un ennemi lourd
|Précision intense
|Maintenir Dominance activée pendant 60 secondes
|Agilité paranaturelle
|Effectuer 3 esquives parfaites en moins de 6 secondes
|Fan des profondeurs
|Aller dans l'intervalle 3 fois en moins de 5 minutes
|SHÜM !
|Jouer à un niveau de SHÜM !
|En civil
|Équiper une tenue dans chaque emplacement de perso
|À la hauteur
|Réussir un combat aléatoire
|Recrue du BFC
|Terminer une tâche du BFC
|Compétences de base
|Obtenir une amélioration de PV ou de pouvoir
|Pratique
|Atteindre le niveau 3 dans une zone
|Protocole d'achèvement
|Débloquer une fin de combo
|Néophyte du paranaturel
|Fabriquer un artefact
|Recrue prometteuse
|Débloquer un talent
|Construction astrale
|Acheter une amélioration d'Aberration
|Para-utilitaire
|Obtenir votre première capacité de combat
|Acceptation automatique
|Obtenir Aberration
Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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