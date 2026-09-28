Control Resonant va s'offrir deux nouvelles fonctionnalités attendues

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 septembre 2026 à 14h56
Remedy Entertainment a prévu d'ajouter deux nouveaux éléments, généralement très appréciés, sur Control Resonant.
Control Resonant va s'offrir deux nouvelles fonctionnalités attendues

Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026, Control Resonant a conquis de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise. Remedy Entertainment compte bien suivre son dernier jeu et a, d'ailleurs, prévu d'implanter de la nouveauté : Control Resonant va prochainement se doter de deux fonctionnalités.

Le mode New Game++ arrive sur Control Resonant

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Il y a très peu de temps, Remedy Entertainment a, effectivement, apporté des informations concernant l'avenir de Control Resonant. Ainsi, le studio a indiqué que Control Resonant va bientôt accueillir le mode New Game++. Comme vous le savez probablement déjà, le titre possède déjà le mode New Game+, mais celui-ci ne permet que d'effectuer une seule nouvelle partie. Le mode New Game++, qui doit arriver au cours du mois d'octobre 2026 sur Control Resonant, offrira aux joueurs la possibilité d'effectuer autant de run que souhaité :

La version actuelle du New Game+ vous permet de terminer le jeu une seule fois de plus, mais nous préparons une mise à jour qui ajoutera... tenez-vous bien... New Game++, ce qui signifie que vous pourrez enchaîner les parties NG+ les unes après les autres, sans avoir à effacer toute votre progression. Faites-en 665 si vous le souhaitez !

Or, il ne s'agit pas de la seule fonctionnalité à venir sur Control Resonant, et celle-ci ravira très certainement les amateurs de photographie virtuelle.

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Control Resonant va avoir le droit à un mode Photo

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Remedy Entertainment a également annoncé que le mode Photo sera ajouté durant le mois de novembre 2026 sur Control Resonant. Le studio explique, à ce sujet, que cette fonctionnalité est en développement « depuis un certain temps déjà », mais que les développeurs préféraient « s'assurer que le jeu soit dans les meilleures conditions possibles » avant de l'implanter. Dans tous les cas, les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir immortaliser le périple de Dylan Faden à Manhattan comme il se doit. Reste à connaître la date d'arrivée précise du mode Photo sur Control Resonant.

Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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