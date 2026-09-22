Control Resonant : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 septembre 2026 à 11h03
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Control Resonant, en France, sur PC ainsi que sur consoles.
Control Resonant : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter : Control Resonant est sur le point de se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu. Plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise, mais aussi les nouveaux venus, de nombreux joueurs et joueuses ont hâte de découvrir les aventures de Dylan Faden et se demandent notamment quelle est l'heure de sortie de Control Resonant, afin de pouvoir y jouer dès que possible.

Heure de sortie de Control Resonant en France sur PC et consoles

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Comme vous le savez probablement déjà, Control Resonant arrive le 24 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons davantage à propos de l'horaire de lancement de Control Resonant.

Ainsi, l'heure de sortie de Control Resonant est fixée à 16h (heure française), le 24 septembre 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. De ce fait, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne et auront la possibilité de découvrir le nouveau titre de Remedy Entertainment au même moment.

Quel est le prix de Control Resonant ?

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Pour ce qui est du prix de Control Resonant, celui-ci est le même sur les différentes plateformes. Ainsi, il faut compter 59,99 € pour l'édition Standard, contre 69,99 € pour la Digital Deluxe Edition. La version Digital Deluxe de Control Resonant comprend le jeu de base ainsi que divers autres éléments, à savoir : l'artbook numérique, la bande-son originale, un artefact inexploité (portefeuille), un lot de ressources de démarrage ainsi qu'une tenue de mission d'EMA.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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