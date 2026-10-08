CONTROL Resonant met en lumière les possibilités des GeForce RTX 50

Avec CONTROL Resonant, Remedy revient avec une nouvelle aventure ambitieuse qui ne lésine pas sur les effets visuels. Sur PC, le jeu permet également de mettre en lumière les possibilités offertes par les GeForce RTX 50 d'ASUS et NVIDIA.

Dans la suite d'un titre déjà largement récompensé, Control Resonant est disponible depuis le 24 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S et semble déjà avoir trouvé son public.

Le jeu a même suscité une réaction assez inattendue avant sa sortie, puisqu'une version piratée circulait déjà en ligne et que certains membres de ces communautés ont malgré tout encouragé les joueurs à acheter le titre afin de soutenir Remedy.

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Une situation assez singulière pour un lancement, qui montre en tout cas l'intérêt suscité par cette nouvelle aventure, mais aussi l'ambition du studio sur PC, où Remedy s'appuie sur plusieurs technologies de rendu avancées de NVIDIA pour faire de CONTROL Resonant une vitrine intéressante des possibilités offertes par les GeForce RTX 50.















Des technologies RTX au service du rendu

Au fil des années, NVIDIA ne s'est pas contenté de faire évoluer la puissance de ses cartes graphiques, mais a également développé différentes technologies destinées à améliorer l'expérience des joueurs sans reposer uniquement sur davantage de puissance brute.

Parmi elles, le Path Tracing occupe une place importante dans CONTROL Resonant. Cette technologie pousse plus loin la simulation de la lumière en prenant notamment en compte les ombres, les réflexions et l'éclairage de manière plus complète. Une approche qui permet d'obtenir des environnements plus riches visuellement, mais qui demande aussi beaucoup de ressources. C'est justement là que les GeForce RTX 50 peuvent s'appuyer sur plusieurs technologies conçues pour préserver la fluidité tout en maintenant un niveau de détail élevé.

En premier lieu, c'est le DLSS 4.5 qui entre en jeu. Cette technologie utilise l'intelligence artificielle pour reconstruire l'image et améliorer les performances, tandis que Ray Reconstruction contribue à affiner le rendu des éléments issus du ray tracing et du Path Tracing. La Multi-Frame Generation génère de son côté plusieurs images supplémentaires afin d'augmenter la fluidité, tandis que NVIDIA Reflex aide à réduire la latence. L'ensemble permet ainsi à CONTROL Resonant de tirer parti de plusieurs briques de l'écosystème RTX, plutôt que de miser uniquement sur la puissance de calcul de la carte graphique.

Ces technologies dépassent par ailleurs le seul cadre du jeu vidéo. Les GeForce RTX 50 proposent également des outils pour la création de contenu, le streaming et les usages liés à l'intelligence artificielle, avec notamment NVIDIA Broadcast, les encodeurs NVENC et l'écosystème NVIDIA Studio.

Pour profiter de cet ensemble de technologies, la carte graphique reste évidemment un élément central. NVIDIA fournit le GPU, l'architecture et les technologies RTX, tandis que ses partenaires conçoivent leurs propres cartes autour de cette base en travaillant notamment le refroidissement, le format et l'alimentation. C'est notamment le cas d'ASUS, qui décline les GeForce RTX 50 à travers plusieurs gammes.

La GeForce RTX 5070 comme porte d'entrée vers Blackwell

Parmi elles, la ASUS Prime GeForce RTX 5070 repose sur l'architecture NVIDIA Blackwell et embarque 12 Go de mémoire GDDR7. Son positionnement vise notamment le jeu en 1440p avec un niveau de détails élevé, tout en permettant d'envisager la 4K selon les réglages et les jeux utilisés. Son format de 2,5 slots lui permet également de conserver une épaisseur relativement contenue..

ASUS décline par ailleurs les GeForce RTX 50 selon plusieurs formats. Les cartes Dual privilégient la compacité, les modèles Prime cherchent un équilibre entre encombrement et refroidissement, tandis que les TUF Gaming adoptent une conception plus imposante. Toutes reposent sur la même base technologique NVIDIA et conservent l'accès aux fonctionnalités de l'écosystème RTX.

De quoi couvrir différents besoins sans se limiter aux cartes les plus haut de gamme. Et pour accompagner CONTROL Resonant, ASUS et NVIDIA associent justement certaines de ces références à une offre permettant de repartir avec le jeu.

CONTROL Resonant offert avec certains produits ASUS

Jusqu'au 13 octobre, l'achat de certains produits ASUS équipés d'une GeForce RTX 50 permet de recevoir CONTROL Resonant. L'offre concerne notamment les RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070, ainsi que leurs déclinaisons pour PC portables.

Parmi les références concernées figurent notamment les Dual RTX 5070 O12G, Prime RTX 5070 O12G, Prime RTX 5070 Ti O16G, Prime RTX 5080 O16G et TUF Gaming RTX 5080 O16G.

Une autre occasion d'améliorer sa configuration

Si CONTROL Resonant n'est pas forcément votre priorité, ou si vous identifiez simplement un point faible dans votre configuration, ASUS propose également l'opération « Améliorez l'Essentiel ». Une page dédiée rassemble différents produits, mais aussi des guides et vidéos pour aider à choisir les composants les plus adaptés à ses besoins. De quoi avancer plus facilement dans la mise à niveau d'un PC, même lorsque l'on ne sait pas forcément par où commencer.

Et si le budget constitue un frein, ASUS permet également de participer à un concours jusqu'au 31 décembre pour tenter de remporter différents lots destinés à faire évoluer sa configuration, avec notamment du matériel ASUS à gagner.