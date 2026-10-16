Control Resonant décroche un record qui pourrait marquer l'histoire de Remedy Entertainment

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 octobre 2026 à 14h05
Alors qu'il va célébrer son premier mois d'exploitation dans quelques jours, Control Resonant s'offre un très beau cadeau avec un cap majeur.
Control Resonant décroche un record qui pourrait marquer l'histoire de Remedy Entertainment

Depuis le 24 septembre 2026, les joueurs peuvent découvrir Control Resonant, nouvelle aventure permettant d'incarner Dylan dans un Manhattan chaotique et envahi de forces paranaturelles. Le titre a d'ailleurs rapidement séduit la communauté qui n'a pas hésité à soutenir Remedy Entertainment. Même les joueurs qui ont piraté ce nouvel opus ont incité les curieux à acheter Control Resonant pour encourager la structure. 

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Il semble que l'appel et les critiques ont été entendus. Le 15 octobre 2026, Remedy Entertainment a partagé une très bonne nouvelle sur son compte X. 

Un million d'exemplaires de Control Resonant vendus en seulement 3 semaines

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Avant même d'avoir célébré son premier mois, Control Resonant s'est déjà écoulé à un million d'exemplaires. Rappelons que pour un jeu auto-édité, un tel chiffre est un véritable exploit. Il montre également que les fidèles de la franchise Control avaient hâte de découvrir cette suite. 

La publication s'accompagne d'un mot de remerciements disant : « Merci de votre soutien, d'avoir joué, d'avoir partagé et de faire partie de la communauté ». Si le cap du million de copies vendues est très encourageant, Control Resonant pourrait entrer dans l'histoire s'il continue sur cette lancée.

Un titre qui pourrait surpasser la performance d'Alan Wake 2

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À l'heure actuelle, le jeu le plus rapidement vendu de toute l'histoire de Remedy Entertainment est Alan Wake 2. Ce dernier avait dépassé les 1,3 million d'exemplaires vendus deux mois après son lancement. Mais Control Resonant est en bonne voie pour lui voler la couronne. L'arrivée des fêtes de fin d'année et une possible nomination lors des Game Awards pourraient ainsi booster la popularité du titre et en faire le meilleur titre du studio.

Rappelons que s'il vous intéresse, Control Resonant est disponible dès à présent sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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