Control Resonant fait bondir le chiffre d'affaires de Remedy Entertainment

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2026 à 11h30
Suite à la publication de son dernier bilan financier, Remedy Entertainment a confirmé que Control Resonant est un succès. Pourtant, de nombreux joueurs découvrent la franchise avec cette épopée atypique.
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Control Resonant fait bondir le chiffre d'affaires de Remedy Entertainment

Disponible depuis le 24 septembre 2026, Control Resonant a rapidement capté l'attention des joueurs. Le titre a reçu de nombreuses évaluations positives sur Steam et il a été acclamé par la presse. Son succès est tel que même ceux qui ont piraté le jeu invitent les utilisateurs à l'obtenir légalement pour soutenir le travail de Remedy Entertainment.

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Curieux de découvrir la suite de la saga Control, les joueurs ont été très nombreux à répondre à son appel. D'ailleurs, le studio annonçait déjà le 15 octobre dernier que le titre avait dépassé le cap du million de copies vendues. Cela se voit également dans le dernier bilan financier de Remedy Entertainment car son chiffre d'affaires du troisième trimestre aurait triplé en un an. 

Un chiffre d'affaires multiplié par trois grâce à ce lancement

control-resonant-attaque

Les chiffres relayés révèlent un chiffre d'affaires de 39,6 millions d'euros (44,3 millions de dollars) contre 12,2 millions d'euros (13,7 millions de dollars) à la même période l'an dernier.

Sans surprise, le lancement de Control Resonant est lié à cette hausse importante des revenus. Mais l'exploit est encore plus important car il s'agit de « notre premier jeu autoédité d'une telle envergure, basé sur notre propre licence Control » comme l'a expliqué Jean-Charles Gaudechon, PDG de Remedy Entertainment. Ce contrôle total sur le lancement et la propriété intellectuelle fait que les revenus générés vont directement au studio sans passer par un éditeur ou un ayant droit.

Faire découvrir Control Resonant à un plus vaste public

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Dans le même document, Jean-Charles Gaudechon indique que « près de 50 % » des joueurs de Control Resonant découvraient la franchise pour la première fois grâce au titre. Ce point est très encourageant, mais le studio veut poursuivre ses efforts dans ce sens.

Notre priorité actuelle est de faire découvrir Control: Resonant à un public plus large. Les excellents retours des joueurs, notre pénétration sur tous nos marchés cibles et le volume important de titres ajoutés aux listes de souhaits constituent une base solide pour le potentiel de vente à long terme du jeu, soutenu à la fois par une visibilité organique et par des actions marketing ciblées. 

Le bilan indique que 2,4 millions de joueurs potentiels ont ajouté le titre à leur liste de souhaits sans finaliser leur achat pour le moment. Si vous souhaitez craquer ou ajouter le titre à votre propre liste, sachez que Control Resonant est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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