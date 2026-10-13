Charlie Cox (Daredevil, Clair Obscur: Expedition 33) a un rôle dans un jeu de SEGA

L'acteur Charlie Cox, qui a prêté sa voix à l'un des personnages principaux de Clair Obscur: Expedition 33, a indiqué avoir un rôle dans un jeu non annoncé de SEGA.

Salué pour sa prestation de Gustave dans Clair Obscur: Expedition 33 et incarnant également Daredevil dans la série TV éponyme, Charlie Cox a récemment fait une déclaration : l'acteur détient un rôle dans un nouveau jeu SEGA, qui n'a pas encore été annoncé.

Charlie Cox sera dans un jeu de SEGA

C'est lors de l'événement ComicCon de New York de cette année 2026, et plus précisément auprès d'IGN, que Charlie Cox a annoncé avoir un rôle dans un jeu vidéo de SEGA, qui n'a pas encore été présenté au public. D'ailleurs, l'acteur ne possède même pas le nom de cette nouvelle production vidéoludique :

J'en ai fait un autre ! Il n'a pas encore de titre. J'ai travaillé sur un jeu SEGA. J'en ai fait un depuis. Il n'est pas encore sorti. C'était amusant à faire. C'est difficile. C'est un travail complètement différent, vraiment.

Évidemment, Charlie Cox n'a pas dévoilé de plus amples détails concernant ce jeu SEGA, bien qu'il ait prononcé quelques mots à propos de son expérience :

Je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire, mais je me suis présenté, je les ai rencontrés pour la première fois, ils m'ont proposé de travailler sur ce jeu, et j'ai donc accepté. Ensuite, j'ai dû enregistrer 40h, ou quelque chose comme ça, et le premier jour, je me suis présenté en disant : « Salut les gars, ravi de vous rencontrer ! Comment ça va ? » Et ils se sont tous exclamés : « ... Oh, c'est un Anglais ». Ils espéraient, ils voulaient que ce soit un Américain. Mais, maintenant je dois enregistrer 40h de répliques que je n'ai pas préparées, avec un accent. Oui, je pense qu'ils me prenaient pour un Américain.

In addition to the upcoming season of Daredevil: Born Again, actor Charlie Cox has revealed that he has a role in an unannounced Sega video game for fans to look forward to. https://t.co/0K0KIpb8py #NYCC https://t.co/s6fBSwmDv2 — IGN (@IGN) October 10, 2026

Dès lors, il semblerait que le jeu SEGA en question mette en scène un personnage américain et que Charlie Cox ait un rôle important, notamment au vu du temps d'enregistrement nécessaire. Reste à savoir de quel titre il s'agit. Affaire à suivre, donc...