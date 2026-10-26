Clair Obscur: Expedition 33 n'a pas à rougir de ses performances malgré sa présence dans le Xbox Game Pass

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 octobre 2026 à 14h50
Un cabinet d'analyses a récemment étudié les chiffres de ventes des jeux ayant obtenu le titre de « Jeu de l'année » lors des Game Awards. Mais Clair Obscur: Expedition 33 se démarque des autres jeux de cette étude.
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Clair Obscur: Expedition 33 n'a pas à rougir de ses performances malgré sa présence dans le Xbox Game Pass

En avril 2026, Clair Obscur: Expedition 33 franchissait le cap des 8 millions d'exemplaires vendus. Mais cette performance est d'autant plus honorable que le « Jeu de l'année » des Game Awards 2025 n'a pas eu droit au même traitement que ses prédécesseurs. 

Une compétition féroce, mais un détail que les autres gagnants n'ont pas

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Dans une publication partagée sur leur site officiel, le cabinet d'analyses Alinea Analytics a comparé les performances de ventes des 4 derniers jeux ayant obtenu la récompense la plus convoitée des Game Awards. Les titres en question sont Elden Ring, Baldur's Gate 3, Astro Bot et Clair Obscur: Expedition 33. 

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Étant à la fois le jeu le plus ancien de cette liste, mais aussi l'un de ceux ayant eu le budget le plus important, Elden Ring arrive en tête avec 2 milliards de dollars de revenus générés pour 36,4 millions d'exemplaires vendus. Baldur's Gate 3 est deuxième de ce classement, à la fois grâce à son ancienneté, mais également grâce aux recommandations des joueurs et aux mods qui ont contribué à son succès. 

Mais s'il est plus récent, Clair Obscur: Expedition 33 est parvenu à générer 366 millions de dollars grâce à 8,7 millions d'exemplaires vendus à l'heure où ces lignes sont rédigées. Toutefois, l'expédition de Maelle possède un détail que les autres n'ont pas. Contrairement aux autres jeux de la sélection, le jeu français était jouable gratuitement via l'offre du Xbox Game Pass.

La présence dans le Game Pass : un atout qui a aussi contribué à faire connaître Clair Obscur: Expedition 33

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Parce qu'il était accessible « gratuitement » jusque très récemment, Clair Obscur: Expedition 33 ne peut pas rivaliser avec ses aînés en termes de ventes pures. D'ailleurs, Aline Analytics estime que cet atout au catalogue Game Pass a été comme une forme de « cannibalisation » pour le titre, mais aussi pour d'autres jeux ayant connu le même destin.

Mais jusqu'à son retrait du catalogue, le titre a attiré 4,3 millions de joueurs, répartis entre les consoles Xbox et les utilisateurs du PC Game Pass. Cette opération est bénéfique pour Mat Piscatella, analyste chez Circana. Pour lui, ce cas de figure est « un excellent exemple de jeu dont le potentiel commercial a probablement été renforcé par son intégration dans un service d'abonnement ».

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