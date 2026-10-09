Clair Obscur: Expedition 33 s'invite dans Astral Ascent

Le roguelite Astral Ascent s'est, très récemment, doté d'une mise à jour en collaboration avec Clair Obscur: Expedition 33.

Après avoir collaboré avec d'autres jeux connus pour son roguelite Astral Ascent, le studio de développement français Hibernian Workshop s'est rapproché de Sandfall Interactive. Ainsi, Astral Ascent vient tout juste de bénéficier d'une mise à jour apportant une collaboration avec Clair Obscur: Expedition 33.

Une collaboration entre Astral Ascent et Clair Obscur: Expedition 33

Lors de l'événement Triple-i Initiative, qui s'est déroulé le jeudi 8 octobre 2026, Hibernian Workshop a fait une annonce qui n'a pas manqué de faire couler de l'encre : Astral Ascent a accueilli une toute nouvelle mise à jour en collaboration avec le fameux jeu de Sandfall Interactive, Clair Obscur Expedition 33. Hibernian Workshop a dit quelques mots à ce sujet et a notamment déclaré :

Cela fait longtemps que nous souhaitions réaliser ce projet. Travailler avec Sandfall Interactive sur ce crossover a été l'une des meilleures expériences que nous ayons vécues lors du développement d'Astral Ascent. Clair Obscur: Expedition 33 est un jeu dont nous sommes tombés amoureux, tout comme beaucoup d'entre vous, et cette mise à jour est notre façon de lui rendre hommage. Notre plus grand défi a été de transposer cet univers dans notre propre style pixel art, en restant fidèles à ce qui donne vie à ces lieux tout en les adaptant à notre univers. Nous sommes extrêmement fiers du résultat, et nous espérons que cela se voit.

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Le contenu du crossover Astral Ascent x Clair Obscur: Expedition 3 détaillé

Ce crossover apporte, comme vous vous en doutez, plusieurs nouveautés en lien avec le RPG de Sandfall. Ainsi, les joueurs et les joueuses d'Astral Ascent peuvent affronter trois nouveaux boss exclusifs : Golgra, le Mime et Petank. Chacun d'entre eux possède ses propres techniques de combat. En outre, trois nouvelles pièces ont été ajoutées : Lumière, le village des Gestral et The Campfire.

Sur Astral Ascent, les membres de l'Expedition 33 de Clair Obscur: Expedition 33 peuvent être invoqués via le Campfire. Évidemment, Gustave, Maelle, Sciel, Lune, Verso et Monoco sont au programme, alors qu'Esquie pourra être rencontré également. Les développeurs précisent ceci au sujet de cette collaboration : « Le contenu de l'Expédition 33 est gratuit et se débloque une fois que vous avez terminé le jeu en difficulté de base (niveau Destin 0) ».

Dans tous les cas, il y a fort à parier que ce crossover avec Clair Obscur: Expedition 33 convaincra les joueurs de (re)lancer le roguelite Astral Ascent, qui est à retrouver sur PS4, PS5, Switch et PC.