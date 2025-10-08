PS Store : Des centaines de jeux à prix réduits, avec jusqu'à -75 %, sont arrivés

Le PlayStation Store s'est doté, il y a très peu de temps, d'une toute nouvelle promotion, soit « Choix des joueurs », proposant de multiples réductions sur de nombreux jeux.
Récemment, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit « Choix des joueurs ». Cette nouvelle promotion, qui propose ainsi des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants, pouvant aller jusqu'à -75 %, permet dès lors aux joueurs d'étoffer leur bibliothèque de jeux tout en faisant des économies. Remarquons que la promotion « Choix des joueurs » du PS Store se termine le 23 octobre 2025.
La promotion « Choix des joueurs » du PS Store est là (jusque fin octobre 2025)
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la promotion « Choix des joueurs » du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
NBA 2K26 (PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 44,99 € au lieu de 49,99 €.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5) → 43,55 € au lieu de 54,99 €.
Grand Turismo 7 (PS4) → 29,39 € au lieu de 69,99 €.
Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.
It Takes Two (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 39,99 €.
Sea of Thieves (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard (PS5) → 14,99 € au lieu de 74,99 €.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.
Star Wars Outlaws (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
Stray (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.
Mafia Trilogy (PS4) → 11,99 € au lieu de 59,99 €.
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €.
Resident Evil 4 Gold Edition (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
Riders Republic (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
Lords of the Fallen (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.
Mafia: Definitive Edition (PS4) → 5,99 € au lieu de 39,99 €.
Senua's Saga: Hellblade 2 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
The Alters (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.
Outer Wilds (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.
Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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