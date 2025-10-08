PS Store : Des centaines de jeux à prix réduits, avec jusqu'à -75 %, sont arrivés

Le PlayStation Store s'est doté, il y a très peu de temps, d'une toute nouvelle promotion, soit « Choix des joueurs », proposant de multiples réductions sur de nombreux jeux.

La promotion « Choix des joueurs » du PS Store est là (jusque fin octobre 2025)

NBA 2K26 (PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 44,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 44,99 € au lieu de 49,99 €. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5) → 43,55 € au lieu de 54,99 €.

(PS5) → 43,55 € au lieu de 54,99 €. Grand Turismo 7 (PS4) → 29,39 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 29,39 € au lieu de 69,99 €. Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €. It Takes Two (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 39,99 €. Sea of Thieves (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard (PS5) → 14,99 € au lieu de 74,99 €.

(PS5) → 14,99 € au lieu de 74,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €. Star Wars Outlaws (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Stray (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Mafia Trilogy (PS4) → 11,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 11,99 € au lieu de 59,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €. Resident Evil 4 Gold Edition (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. Riders Republic (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Lords of the Fallen (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Mafia: Definitive Edition (PS4) → 5,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 5,99 € au lieu de 39,99 €. Senua's Saga: Hellblade 2 (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €. The Alters (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.

(PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €. Outer Wilds (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment,. Cette, qui propose ainsi, permet dès lors aux joueurs d'étoffer leur bibliothèque de jeux tout en faisant des économies. Remarquons quese termine le 23 octobre 2025.Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur ledepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :