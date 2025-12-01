Pourquoi les créateurs de Clair Obscur refusent de grandir malgré le succès

Malgré le succès retentissant de Clair Obscur: Expedition 33, le studio français Sandfall Interactive garde la tête froide. Guillaume Broche, son directeur créatif, explique pourquoi l'équipe ne compte pas s'agrandir et préfère miser sur l'authenticité et l'émotion plutôt que sur une croissance démesurée.
C'est une histoire comme l'industrie du jeu vidéo aime parfois nous en raconter, celle d'un succès inattendu qui propulse un studio indépendant sous les feux des projecteurs. Avec les récentes distinctions obtenues aux Golden Joystick Awards 2025
, Clair Obscur: Expedition 33
a confirmé son statut de phénomène. Pourtant, au sein des bureaux de Sandfall Interactive, l'ambiance n'est pas à la folie des grandeurs. Guillaume Broche, le directeur créatif du studio, a tenu à rassurer sa communauté et les observateurs : ce triomphe ne changera pas l'ADN de ceux qui ont façonné cette aventure
.
Une philosophie inébranlable face à la gloire
Au cours d'un entretien accordé à nos confrères de GamesRadar
, Guillaume Broche a insisté sur un point crucial : la célébrité soudaine du titre ne doit pas altérer la nature humaine de ses créateurs
. Loin des discours corporatistes habituels promettant une expansion agressive, le créatif prône une stabilité émotionnelle et professionnelle. L'objectif reste le même qu'au premier jour : concevoir des œuvres sincères.
J'ai l'impression que des changements spectaculaires ne signifient pas nécessairement que nous devons changer radicalement en tant qu'êtres humains. Ce que nous voulons faire, c'est exactement ce que nous voulions faire lorsque nous avons commencé le jeu.
C'est simplement faire des jeux qui sont vraiment honnêtes et vrais, écrire des histoires qui émeuvent les gens et les connectent vraiment émotionnellement, et c'est ce que nous allons continuer à faire à l'avenir.
Trente employés, et pas un de plus
La question brûlante qui accompagne souvent un tel succès concerne la taille du studio. Avec un effectif actuel d'un peu plus de 30 personnes, Sandfall Interactive fait figure de structure à taille humaine dans un océan de superproductions mobilisant des centaines de développeurs. Contre toute attente, Guillaume Broche a balayé l'idée d'une campagne de recrutement massive. Selon lui, l'équilibre actuel est idéal et toute modification de cette structure pourrait nuire à la dynamique de groupe qui a fait la force de Clair Obscur
.
Nous ne voulons pas trop grandir en tant qu'entreprise. Nous travaillons bien tels que nous sommes maintenant, en tant que petite équipe, et nous voulons rester ainsi, parce que nous sommes très heureux, alors pourquoi changer ?
Apprendre de ses erreurs pour mieux émouvoir
Si l'équipe ne change pas, l'expérience, elle, s'accumule. Le studio compte bien tirer les leçons du développement de leur dernier titre pour affiner ses futures productions
. Guillaume Broche évoque sans détour les erreurs commises par le passé et la volonté ferme de ne pas les reproduire. Mais au-delà de la technique et de la gestion de projet, c'est l'impact émotionnel sur les joueurs qui reste le moteur principal de Sandfall. L'équipe a été particulièrement touchée par la façon dont le public s'est approprié les personnages pour traverser des moments difficiles de leur propre vie
.
Je pense que c'est pour cela que l'art existe en général, pour créer une réponse émotionnelle et être quelque chose qui émeut les gens, et c'est ce que nous voulons continuer à faire.
Le directeur créatif rappelle avec humilité que personne chez Sandfall n'avait anticipé une telle réception. L'ambition initiale n'était pas de faire « gros
», mais simplement de faire « cool
». Une approche terre-à-terre qui semble être la clé de leur réussite actuelle et, espérons-le, future.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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