Le créateur de BioShock, Ken Levine, salue les jeux solo sans microtransactions, dont Clair Obcur: Expedition 33

Ken Levine, connu pour son travail sur BioShock, s'est récemment exprimé à propos des jeux ne contenant pas de microtransactions.

Les jeux solo, sans microtransactions, récompensés par le public selon Ken Levine

Ce sont des jeux vraiment traditionnels solo, qui n'intègrent pas ce type de monétisation, et je pense que le public récompense ce genre de titres, surtout dans l'espace AAA, où les coûts peuvent vite devenir si élevés que certains cherchent d'autres méthodes de monétisation.

Une certaine vision pour l'avenir du jeu solo

PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 31,59 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis plusieurs années maintenant,. La plupart du temps, ces éléments ne sont pas très appréciés par les joueurs et les joueuses.En effet, dans un récent entretien avec Lawrence Sonntag, enregistré dans une vidéo disponible sur la chaîne Youtube Nightdive Studios, Ken Levine a discuté de son prochain jeu, Judas, qui se focalise essentiellement sur une expérience solo complète. Mais, ce ne fut pas le seul sujet de cette conversation.. Ken Levine a ainsi pointé du doigt des jeux jouables en solo ainsi que récents, qui ne contiennent pas de microtransactions et qui ont été très bien reçus. Ce dernier convoque notamment les exemples suivants, à savoir, Kingdom Come: Deliverance 2 et Baldur's Gate 3.Pour autant, Ken Levine ne jette pas la pierre aux studios de développement qui utilisent ce modèle économique, car les « jeux coûtent cher à produire » : « Ce n'est absolument pas une critique envers les développeurs qui ont fait ce choix, parce qu'honnêtement, les jeux coûtent cher à produire ».Les récentes déclarations de Ken Levine s'inscrivent, d'ailleurs, dans un mouvement plus large où certains acteurs de l'industrie vidéoludique revendiquent ouvertement le modèle traditionnel du jeu solo, avec un système économique simple. Il apparaît clair que, malgré les tendances actuelles, une grande partie de la communauté des joueurs et des joueuses demeure attachée à des expériences de ce genre, c'est-à-dire sans interruptions ni monétisation (plus ou moins) invasive.Pour rappel,est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez acheter le jeu au tour par tour de Sandfall Interactive à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :