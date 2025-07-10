Le créateur de BioShock, Ken Levine, salue les jeux solo sans microtransactions, dont Clair Obcur: Expedition 33

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juillet 2025 à 14h48
Ken Levine, connu pour son travail sur BioShock, s'est récemment exprimé à propos des jeux ne contenant pas de microtransactions.
Le créateur de BioShock, Ken Levine, salue les jeux solo sans microtransactions, dont Clair Obcur: Expedition 33
Depuis plusieurs années maintenant, les microtransactions, disponibles dans les jeux, suscitent de nombreux débats au sein de la communauté. La plupart du temps, ces éléments ne sont pas très appréciés par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, c'est ce que Ken Levine, le créateur de BioShock, a pointé du doigt, récemment.

Les jeux solo, sans microtransactions, récompensés par le public selon Ken Levine

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En effet, dans un récent entretien avec Lawrence Sonntag, enregistré dans une vidéo disponible sur la chaîne Youtube Nightdive Studios, Ken Levine a discuté de son prochain jeu, Judas, qui se focalise essentiellement sur une expérience solo complète. Mais, ce ne fut pas le seul sujet de cette conversation.

Au cours de l'échange, le créateur de BioShock a, en outre, parlé des microtransactions dans le milieu vidéoludique. Ken Levine a ainsi pointé du doigt des jeux jouables en solo ainsi que récents, qui ne contiennent pas de microtransactions et qui ont été très bien reçus. Ce dernier convoque notamment les exemples suivants, à savoir Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2 et Baldur's Gate 3. Selon Ken Levine, l'absence de microtransactions dans un jeu est récompensé par le public :
Ce sont des jeux vraiment traditionnels solo, qui n'intègrent pas ce type de monétisation, et je pense que le public récompense ce genre de titres, surtout dans l'espace AAA, où les coûts peuvent vite devenir si élevés que certains cherchent d'autres méthodes de monétisation.
Pour autant, Ken Levine ne jette pas la pierre aux studios de développement qui utilisent ce modèle économique, car les « jeux coûtent cher à produire » : « Ce n'est absolument pas une critique envers les développeurs qui ont fait ce choix, parce qu'honnêtement, les jeux coûtent cher à produire ».

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Une certaine vision pour l'avenir du jeu solo

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Les récentes déclarations de Ken Levine s'inscrivent, d'ailleurs, dans un mouvement plus large où certains acteurs de l'industrie vidéoludique revendiquent ouvertement le modèle traditionnel du jeu solo, avec un système économique simple. Il apparaît clair que, malgré les tendances actuelles, une grande partie de la communauté des joueurs et des joueuses demeure attachée à des expériences de ce genre, c'est-à-dire sans interruptions ni monétisation (plus ou moins) invasive.

Pour rappel, Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez acheter le jeu au tour par tour de Sandfall Interactive à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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