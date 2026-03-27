Clair Obscur, FC 26, Ghost of Yotei : Découvrez quels ont été les jeux les plus vendus en 2025 en France

Chaque année, le SELL dévoile les chiffres de l'année écoulée concernant les habitudes de consommation des joueurs mais aussi les titres les plus vendus de l'année. Si plusieurs grands noms viennent immédiatement en tête, le trio de tête n'est pas surprenant.
L'année fiscale vidéoludique en cours prendra fin le 31 mars 2026. Si la date est synonyme de bilan et de planification des premières sorties majeures pour les éditeurs, elle est aussi révélatrice des tendances des 12 mois écoulés
. Le marché du jeu vidéo dans l'Hexagone est ainsi analysé par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, alias le SELL. Le bilan publié chaque année par la structure
permet d'en apprendre plus sur le chiffre d'affaires généré par les ventes de jeux en France, les supports privilégiés par les utilisateurs ou encore les habitudes liées à l'achat de jeux avec l'essor du dématérialisé.
Cependant, le sujet le plus attendu par les consommateurs est le classement des titres qui se sont le plus vendus en 2025
. Toutefois, ce dernier comporte des titres qui ne sont pas sortis au cours des 12 derniers mois.
Le jeu mobile et les microtransactions, deux tendances en hausse dans l'Hexagone
Relayé par BFM
, le bilan du SELL partage quelques chiffres intéressants sur les habitudes des joueurs. Concernant l'achat de jeux, le dématérialisé reste plébiscité par les consommateurs. Toutefois, 42 % des jeux vidéo vendus l'an dernier l'étaient en version physique
. Cet attachement à l'objet vidéoludique peut s'expliquer par les habitudes des joueurs adultes toujours habitués à ce mode de consommation, mais aussi à un regain d'intérêt des médias physiques et des éditions collector.
Toutefois, les hausses les plus importantes enregistrées concernent les microtransactions (qu'il s'agisse d'achats en monnaie premium, d'éléments cosmétiques et de DLC) et l'essor grandissant du jeu mobile. Les achats en jeu ont connu une hausse de 36 % sur PC et 51 % sur consoles.
Quant au secteur du jeu mobile, il a grimpé de 11 % en un an.
Du football, du tir, des petits monstres, Grand Theft Auto et Clair Obscur en tête des ventes
Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que deux listes ont été publiées. La première se concentre sur la valeur rapportée par chaque titre. Tandis que la seconde prend en compte le nombre d'unités vendues sur consoles. Ce point étant plus évocateur, nous allons vous révéler dans les lignes qui suivent les 20 jeux qui se sont le plus vendus sur consoles l'année dernière.
Certains des titres les plus acclamés de 2025 figurent bien évidemment dans cette liste, qu'il s'agisse de Split Fiction, de Donkey Kong Bananza
, de Ghost of Yotei ou encore du grand gagnant des Game Awards 2025 : Clair Obscur: Expedition 33
.
Mais certaines licences très populaires caracolent toujours sur les plus hautes marches. D'ailleurs, deux jeux provenant de la même licence obtiennent la médaille d'or et la médaille d'argent. Sans plus attendre, voici le top 20 des jeux les plus vendus en France en 2025 :
- N°20 : Donkey Kong Bananza
- N°19 : Monster Hunter Wilds
- N°18 : Clair Obscur: Expedition 33
- N°17 : It Takes Two
- N°16 : Super Mario Party Jamboree
- N°15 : Mario Kart 8 Deluxe
- N°14 : Split Fiction
- N°13 : Call of Duty: Black Ops 6
- N°12 : Red Dead Redemption 2
- N°11 : Grand Theft Auto Online
- N°10 : Minecraft Nintendo Switch Edition
- N°9 : Ghost of Yotei
- N°8 : Hogwarts Legacy
- N°7 : Grand Theft Auto V
- N°6 : Légendes Pokémon: Z-A
- N°5 : Assassin's Creed Shadows
- N°4 : Battlefield 6
- N°3 : Call of Duty: Black Ops 7
- N°2 : FC 25
- N°1 : FC 26
Êtes-vous surpris par le classement des jeux les plus vendus de 2025 ? Votre titre préféré figure-t-il dans la liste ? Partagez votre avis et les titres qui vous ont le plus marqué au cours des 12 derniers mois dans les commentaires juste en dessous !
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