Clair Obscur: Expedition 33 tease du nouveau contenu, les fans en alerte

Sandfall Interactive a, récemment, annoncé que des nouveautés débarquent prochainement sur Clair Obscur: Expedition 33.

Des nouveautés arrivent sur Clair Obscur: Expedition 33

Nous étudions actuellement un large éventail d'améliorations futures - des fonctions d'accessibilité aux nouveaux contenus, en passant par toutes sortes d'éléments que nous évaluons activement.



Naturellement, cela inclut également des options de localisation étendues !

Bonjour!



We're currently exploring a wide range of future improvements — from accessibility features to new content and all sorts of bits and bobs we're actively assessing.



Naturally, this also includes expanded localisation options! — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) June 16, 2025

Un DLC en approche pour Clair Obscur: Expedition 33 ?

Pour l'instant, je ne peux rien confirmer officiellement, nous essayons encore de digérer tout ce succès. Ça fait beaucoup d'un coup ! Nous avons toujours affirmé que si l'envie des joueurs était là, nous serions ravis d'en proposer davantage. Vu les retours actuels, je dirais que les chances sont plutôt bonnes.

PC (Steam) Édition Standard → 22,19 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis sa sortie,ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses et est, ainsi, un véritable succès. Son studio de développement, Sandfall Interactive, n'est, d'ailleurs, pas prêt à l'abandonner :, dans un futur plus ou moins proche.En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Les développeurs parlent notamment d'améliorations, des fonctionnalités d'accessibilité, des options de localisation mais aussi de « nouveaux contenus » :Toutefois, à l'heure actuelle, Sandfall Interactive n'a pas partagé de plus amples détails concernant ces nouveautés à venir suret nous ne savons, donc, pas quand tout cela sera disponible sur le RPG au tour par tour.La mention « nouveaux contenus » dans ladite publication sur Twitter/X. Par le passé, les développeurs n'ont pas fermé la porte à une telle éventualité. Peu de temps après le lancement du titre, la scénariste en chef, Jennifer Svedberg-Yen, avait notamment déclaré qu'aucun contenu additionnel n'était prévu mais que cela est envisageable :Ainsi, nous ne savons pas encore siva avoir le droit à un DLC, bien que cela fasse partie des souhaits de la communauté. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :