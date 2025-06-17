Clair Obscur: Expedition 33 tease du nouveau contenu, les fans en alerte

Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet
Sandfall Interactive a laissé entendre que des « décisions drastiques » seront prises pour son prochain jeu.
Nous étudions actuellement un large éventail d'améliorations futures - des fonctions d'accessibilité aux nouveaux contenus, en passant par toutes sortes d'éléments que nous évaluons activement.Toutefois, à l'heure actuelle, Sandfall Interactive n'a pas partagé de plus amples détails concernant ces nouveautés à venir sur Clair Obscur: Expedition 33 et nous ne savons, donc, pas quand tout cela sera disponible sur le RPG au tour par tour.
Naturellement, cela inclut également des options de localisation étendues !
Bonjour!— Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) June 16, 2025
We're currently exploring a wide range of future improvements — from accessibility features to new content and all sorts of bits and bobs we're actively assessing.
Naturally, this also includes expanded localisation options!
Pour l'instant, je ne peux rien confirmer officiellement, nous essayons encore de digérer tout ce succès. Ça fait beaucoup d'un coup ! Nous avons toujours affirmé que si l'envie des joueurs était là, nous serions ravis d'en proposer davantage. Vu les retours actuels, je dirais que les chances sont plutôt bonnes.Ainsi, nous ne savons pas encore si Clair Obscur: Expedition 33 va avoir le droit à un DLC, bien que cela fasse partie des souhaits de la communauté. Affaire à suivre, donc...
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