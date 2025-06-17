Clair Obscur: Expedition 33 tease du nouveau contenu, les fans en alerte

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juin 2025 à 11h01
Sandfall Interactive a, récemment, annoncé que des nouveautés débarquent prochainement sur Clair Obscur: Expedition 33.
Clair Obscur: Expedition 33 tease du nouveau contenu, les fans en alerte
Depuis sa sortie, Clair Obscur: Expedition 33 ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses et est, ainsi, un véritable succès. Son studio de développement, Sandfall Interactive, n'est, d'ailleurs, pas prêt à l'abandonner : Clair Obscur: Expedition 33 va accueillir des nouveautés, dans un futur plus ou moins proche.

Des nouveautés arrivent sur Clair Obscur: Expedition 33

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Sandfall Interactive a annoncé que de nouveaux éléments vont bientôt se rendre disponibles sur Clair Obscur: Expedition 33. Les développeurs parlent notamment d'améliorations, des fonctionnalités d'accessibilité, des options de localisation mais aussi de « nouveaux contenus » :
Nous étudions actuellement un large éventail d'améliorations futures - des fonctions d'accessibilité aux nouveaux contenus, en passant par toutes sortes d'éléments que nous évaluons activement.

Naturellement, cela inclut également des options de localisation étendues !
Toutefois, à l'heure actuelle, Sandfall Interactive n'a pas partagé de plus amples détails concernant ces nouveautés à venir sur Clair Obscur: Expedition 33 et nous ne savons, donc, pas quand tout cela sera disponible sur le RPG au tour par tour.

Un DLC en approche pour Clair Obscur: Expedition 33 ?

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La mention « nouveaux contenus » dans ladite publication sur Twitter/X relance l'espoir des joueurs et des joueuses de voir un DLC débarquer sur Clair Obscur: Expedition 33. Par le passé, les développeurs n'ont pas fermé la porte à une telle éventualité. Peu de temps après le lancement du titre, la scénariste en chef, Jennifer Svedberg-Yen, avait notamment déclaré qu'aucun contenu additionnel n'était prévu mais que cela est envisageable :
Pour l'instant, je ne peux rien confirmer officiellement, nous essayons encore de digérer tout ce succès. Ça fait beaucoup d'un coup ! Nous avons toujours affirmé que si l'envie des joueurs était là, nous serions ravis d'en proposer davantage. Vu les retours actuels, je dirais que les chances sont plutôt bonnes.
Ainsi, nous ne savons pas encore si Clair Obscur: Expedition 33 va avoir le droit à un DLC, bien que cela fasse partie des souhaits de la communauté. Affaire à suivre, donc...

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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