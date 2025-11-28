Clair Obscur: Expedition 33 : Son directeur créatif ne s'attendait pas à un tel phénomène autour du jeu

Guillaume Broche s'est, récemment, exprimé à propos de la réception de Clair Obscur: Expedition 33, qui dépasse les attentes de Sandfall Interactive.
Depuis sa sortie au mois d'avril 2025, Clair Obscur: Expedition 33
est sur toutes les bouches. Grandement apprécié par la communauté et ayant reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive est même nommé dans la catégorie « Jeu de l'année » des Game Awards 2025, et apparaît déjà comme le favori. D'ailleurs, cet engouement autour de Clair Obscur: Expedition 33 dépasse toutes les espérances des développeurs, qui ne s'attendaient pas à un tel phénomène
.
Clair Obscur: Expedition 33 : « Ça va être cool, ça ne va pas être énorme »
Après la cérémonie des Golden Joysticks, qui a récompensé Clair Obscur: Expedition 33
à sept reprises, le directeur créatif du titre, Guillaume Broche, a dit quelques mots à propos de son RPG au tour par tour
, via Radio Times Gaming. Ainsi, Guillaume Broche a expliqué que l'équipe de développement ne s'attendait pas à ce que Clair Obscur: Expedition 33 devienne aussi « énorme »
, et pensait simplement que le titre serait « cool
» :
Je pense que les gens ne réalisent pas vraiment que, maintenant, c'est devenu énorme, mais avant le lancement, ce n'était pas censé être énorme. Je pense que nous ressentions tous la même chose. Ça va être cool. Ça ne va pas être énorme, ça va être cool. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si, comme on dit, personne ne comprenait vraiment ce qui se passe.
Force est de constater que Clair Obscur: Expedition 33 est devenu un véritable phénomène
, qui a autant marqué les joueurs et les joueuses que d'autres développeurs (Neil Druckmann ayant, par exemple, salué le travail de Sandfall Interactive).
Les récompenses de Clair Obscur: Expedition 33 au Golden Joysticks de 2025
Comme dit précédemment, Clair Obscur: Expedition 33 a gagné 7 prix au total lors des Golden Joysticks de cette année 2025
. Ainsi, le RPG de Sandfall Interactive est reparti avec les distinctions suivantes :
- Ultimate Game of the Year
- Studio de l'année
- Meilleure narration
- Meilleur design visuel
- Meilleure bande-son
- Meilleur premier rôle (Jennifer English pour Maelle)
- Meilleur second rôle (Ben Starr pour Verso)
Et, c'est encore loin d'être fini car Clair Obscur: Expedition 33 a déjà marqué l'histoire des Game Awards
.
Plus de dix nominations aux Game Awards pour Clair Obscur: Expedition 33
Il y a très peu de temps, les Game Awards ont révélé les nommés pour la cérémonie de cette année. Là encore, Clair Obscur: Expedition 33 a su se distinguer, notamment en apparaissant 12 fois dans les différentes catégories
. Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive est, ainsi, nommé dans les catégories : Jeu de l'année, Meilleure direction, meilleure narration, meilleure direction artistique, meilleur sound design, meilleure musique, mais aussi meilleur jeu indépendant, meilleur premier jeu indépendant, meilleur RPG et meilleure performance (Ben Starr, Charlie Cox et Jennifer English). Reste à savoir quel(s) prix Clair Obscur Expedition 33
remportera aux Game Awards 2025, qui a lieu au cours du mois de décembre 2025.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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