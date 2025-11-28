Clair Obscur: Expedition 33 : Son directeur créatif ne s'attendait pas à un tel phénomène autour du jeu

Guillaume Broche s'est, récemment, exprimé à propos de la réception de Clair Obscur: Expedition 33, qui dépasse les attentes de Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33 : « Ça va être cool, ça ne va pas être énorme »

Je pense que les gens ne réalisent pas vraiment que, maintenant, c'est devenu énorme, mais avant le lancement, ce n'était pas censé être énorme. Je pense que nous ressentions tous la même chose. Ça va être cool. Ça ne va pas être énorme, ça va être cool. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si, comme on dit, personne ne comprenait vraiment ce qui se passe.

Les récompenses de Clair Obscur: Expedition 33 au Golden Joysticks de 2025

Ultimate Game of the Year

Studio de l'année

Meilleure narration

Meilleur design visuel

Meilleure bande-son

Meilleur premier rôle (Jennifer English pour Maelle)

Meilleur second rôle (Ben Starr pour Verso)

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Plus de dix nominations aux Game Awards pour Clair Obscur: Expedition 33

À lire également Clair Obscur: Expedition 33 entre dans l'histoire avec 12 nominations aux Game Awards 2025

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(Steam) PlayStation

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Depuis sa sortie au mois d'avril 2025,est sur toutes les bouches. Grandement apprécié par la communauté et ayant reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive est même nommé dans la catégorie « Jeu de l'année » des Game Awards 2025, et apparaît déjà comme le favori. D'ailleurs,Après la cérémonie des Golden Joysticks, qui a récompenséà sept reprises,, via Radio Times Gaming. Ainsi,, et pensait simplement que le titre serait « cool » :, qui a autant marqué les joueurs et les joueuses que d'autres développeurs (Neil Druckmann ayant, par exemple, salué le travail de Sandfall Interactive).Comme dit précédemment,. Ainsi, le RPG de Sandfall Interactive est reparti avec les distinctions suivantes :Et,Il y a très peu de temps, les Game Awards ont révélé les nommés pour la cérémonie de cette année.. Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive est, ainsi, nommé dans les catégories : Jeu de l'année, Meilleure direction, meilleure narration, meilleure direction artistique, meilleur sound design, meilleure musique, mais aussi meilleur jeu indépendant, meilleur premier jeu indépendant, meilleur RPG et meilleure performance (Ben Starr, Charlie Cox et Jennifer English). Reste à savoir quel(s) prixremportera aux Game Awards 2025, qui a lieu au cours du mois de décembre 2025.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :