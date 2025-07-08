Clair Obscur: Expedition 33 salué par un grand nom du milieu

L'un des créateurs de jeux vidéo les plus importants a, récemment, partagé quelques mots plus que positifs à propos de Clair Obscur: Expedition 33.

Neil Druckmann fait l'éloge de Clair Obscur: Expedition 33

J'ai terminé Clair Obscur: Expedition 33. Je suis en admiration. L'une des histoires les plus émouvantes et créatives auxquelles j'ai joué depuis longtemps.



Clair Obscur: Expedition 33 en bonne passe pour devenir le GOTY 2025 ?

PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 31,59 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis sa sortie en avril 2025,ne cesse de conquérir le cœur de nouveaux joueurs et joueuses mais aussi de créateurs/développeurs du milieu vidéoludique. D'ailleurs, il y a peu de temps,En effet,, via une publication sur son compte Instagram. Le créateur de la fameuse franchise The Last of Us a, ainsi, partagé son admiration pour le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive et a écrit :Apprécié par la communauté,. Encore un bel exploit pour Sandfall Interactive.À sa sortie,a reçu de très bonnes notes de la part de la rédaction spécialisée. À tel point que le titre des Français de chez Sandfall Interactive dispose d'un Metascore très élevé, soit de 93, sur Metacritic. En raison de son grand succès commercial et critique,a, ainsi, de grandes chances de figurer parmi les nommés aux Game Awards 2025, voire de remporter le prix de « Jeu de l'année ». Mais, pour le vérifier, il va falloir patienter encore quelques mois, soit jusqu'en décembre prochain.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez acheter le jeu au tour par tour de Sandfall Interactive à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :