Le studio de développement Sandfall Interactive a dit au revoir à la scénariste principale de Clair Obscur: Expedition 33 au cours de l'été 2026.

Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, a, entre autres, été salué par la critique et par les joueurs pour sa narration. Comme vous le savez probablement déjà, l'histoire du titre a notamment été façonnée par Jennifer Svedberg-Yen. Cependant, Sandfall Interactive a perdu la scénariste principale de Clair Obscur: Expedition 33.

Jennifer Svedberg-Yen a quitté Sandfall Interactive

C'est via une récente interview avec les journalistes de GamesBeat que la nouvelle a été partagée : Jennifer Svedberg-Yen a quitté le studio de développement Sandfall Interactive, et ce, depuis le mois de juillet de cette année 2026. La scénariste a ainsi déclaré au média : « Non, j'ai quitté Sandfall en juillet, après avoir réglé quelques derniers détails pour Expedition [Clair Obscur: Expedition 33]. Nous nous sommes séparés ».

GamesBeat a tenté d'obtenir des explications à propos de son départ. Jennifer Svedberg-Yen n'a pas donné de détails précis et a évoqué qu'elle désirait travailler sur « mes propres projets, mes propres histoires ».

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Jennifer Svedberg-Yen et son point de vue sur la narration dans les jeux

D'ailleurs, à ce propos, la scénariste principale de Clair Obscur: Expedition 33 a partagé son souhait de mettre en place un fonds pour accompagner les nouveaux concepteurs narratifs :

L'une des initiatives que je souhaite mettre en place est un fonds d'investissement dédié aux créateurs de jeu axés sur la narration, afin de faire le pont entre la phase d'amorçage et la collaboration avec des éditeurs. C'est le dilemme de « l'œuf ou la poule » auquel beaucoup sont confrontés : pour obtenir des financements de la part d'éditeurs, il faut une démo, mais pour réaliser une démo, il faut des fonds.

Par ailleurs, Jennifer Svedberg-Yen a constaté que certains studios perçoivent la narration comme « une simple couche à ajouter » :

De nombreux studios considèrent la narration comme une simple couche à ajouter. Ils imaginent qu'il est possible de faire intervenir quelqu'un plus tard pour donner du sens à l'ensemble. Mais lorsque l'on est là dès le départ du projet, tout le monde travaille à partir d'une même histoire, et les différentes divisions se renforcent alors naturellement les uns les autres.

Tandis que de son point de vue, la narration et le gameplay doivent « aller de pair » : « Cela signifie qu'il faut intégrer une dimension narrative dès le tout début du processeur, afin de pouvoir développer le gameplay en ayant conscience de ce qu'est l'histoire ».

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur différentes plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.