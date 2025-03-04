Clair Obscur: Expedition 33 : Quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez toutes les informations concernant la date de sortie de Clair Obscur: Expedition 33, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive.

Quelle est la date de sortie de Clair Obscur: Expedition 33 ?

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Clair Obscur: Expedition 33 ?







Le studio de développement français Sandfall Interactive a annoncé son premier jeu,, il y a un moment maintenant. Catégorisé comme un RPG au tour par tour, le titre intrigue de nombreux joueurs et joueuses, depuis sa première révélation. Beaucoup d'entre eux se demandent d'ailleurs. Nous vous apportons la réponse dans ce qui suit.C'est à la fin du mois de janvier de cette année que Sandfall Interactive et Kepler Interactive ont annoncé que, notamment via un trailer. Les équipes en charge du RPG au tour par tour ont précisé queaura le droit à plusieurs éditions, notamment une standard ainsi qu'une Deluxe. L'édition Deluxe dudit titre inclut deux tenues (pour Maelle et Gustave) ainsi que la collection « Fleurs », en plus du jeu de base.Pour rappel, le scénario deest le suivant : tous les ans, la Peintresse appose un nombre sur son monolithe. Malheureusement, toutes les personnes disposant du même âge que le chiffre indiqué par cette dernière « partent en fumée ». Pour éviter cela, Gustave, Maelle et bien d'autres, formant l'Expedition 33, se mettent à la recherche de la Peintresse afin de l'éliminer. Réalisé sous Unreal Engine 5,propose un monde fantastique, « rappelant la France de la Belle Époque et peuplé d'ennemis dévastateurs ».Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le jeu de Sandfall Interactive. En effet,(via Steam et via l'Epic Games Store). Le studio de développement n'a pas mentionné de version PS4 ou bien Xbox One.Rendez-vous donc le 24 avril 2025 pour découvrir. Date à laquelle le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive et Kepler Interactive se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et sur PC.