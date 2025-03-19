Clair Obscur: Expedition 33 mentionne sa durée de vie

Sandfall Interactive a apporté, il y a peu de temps, des informations concernant la durée de vie de Clair Obscur: Expedition 33.

La durée de vie de Clair Obscur: Expedition 33 évoquée

You can expect 30+ hours of main game, and as much side content for our completionist Expeditioners. https://t.co/Ie8iGCThyc — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) March 14, 2025







À la fin du mois d'avril 2025, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, un RPG au tour par tour développé par Sandfall Interactive. Sa sortie approchant à grand-pas,En effet, dans une récente réponse adressée à un internaute sur Twitter/X, les développeurs de Sandfall Interactive ont indiqué que, tandis que celles et ceux qui comptent le terminer à 100 % devront y passer le double, soit 60 heures environ. Ce qui est plutôt conséquent, vous en conviendrez certainement.Rappelons, à ce sujet, quemet en scène plusieurs personnages, faisant partie de l'Expedition 33, qui ont pour objectif de localiser et d'éliminer la Peintresse. En effet, tous les ans, cette dernière ajoute un nombre sur son monolithe et toutes les personnes dont l'âge est équivalent à ce chiffre « partent en fumée ». Un fléau que les joueurs et les joueuses devront, donc, arrêter sur, dont les combats se jouent au tour par tour.C'est le 24 avril 2025 que la communauté pourra plonger dans l'aventure. Date à laquelle le RPG de Sandfall Interactive se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store).