Clair Obscur: Expedition 33 mentionne sa durée de vie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 mars 2025 à 16h17
Sandfall Interactive a apporté, il y a peu de temps, des informations concernant la durée de vie de Clair Obscur: Expedition 33.
Clair Obscur: Expedition 33 mentionne sa durée de vie
À la fin du mois d'avril 2025, les joueurs et les joueuses pourront découvrir Clair Obscur: Expedition 33, un RPG au tour par tour développé par Sandfall Interactive. Sa sortie approchant à grand-pas, le studio de développement partage de plus amples informations au sujet du titre et a, d'ailleurs, parlé de la durée de vie de Clair Obscur: Expedition 33.

La durée de vie de Clair Obscur: Expedition 33 évoquée

En effet, dans une récente réponse adressée à un internaute sur Twitter/X, les développeurs de Sandfall Interactive ont indiqué que Clair Obscur: Expedition 33 aura une assez bonne durée de vie : les joueurs et les joueuses peuvent compter plus de 30 heures pour finir l'histoire principale, tandis que celles et ceux qui comptent le terminer à 100 % devront y passer le double, soit 60 heures environ. Ce qui est plutôt conséquent, vous en conviendrez certainement.
Rappelons, à ce sujet, que Clair Obscur: Expedition 33 met en scène plusieurs personnages, faisant partie de l'Expedition 33, qui ont pour objectif de localiser et d'éliminer la Peintresse. En effet, tous les ans, cette dernière ajoute un nombre sur son monolithe et toutes les personnes dont l'âge est équivalent à ce chiffre « partent en fumée ». Un fléau que les joueurs et les joueuses devront, donc, arrêter sur Clair Obscur: Expedition 33, dont les combats se jouent au tour par tour.
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C'est le 24 avril 2025 que la communauté pourra plonger dans l'aventure Clair Obscur: Expedition 33. Date à laquelle le RPG de Sandfall Interactive se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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