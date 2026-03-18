Clair Obscur: Expedition 33 : MàJ 1.5.3 du 17 mars 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.5.3 de Clair Obscur: Expedition 33, qui a été déployée le 17 mars 2026.
Les développeurs de chez Sandfall Interactive ont déployé, le mardi 17 mars 2026, une toute nouvelle mise à jour pour Clair Obscur: Expedition 33
. Comme vous vous en doutez, ce patch n'apporte pas de nouveautés sur le RPG au tour par tour, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses
.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet de la mise à jour 1.5.3, disponible depuis le 17 mars 2026, de Clair Obscur: Expedition 33
.
Patch notes de la mise à jour 1.5.3 de Clair Obscur Expedition 33
Mise à jour sur le crash impliquant Sirène
- À l'issue d'une enquête interne approfondie, nous avons constaté que le crash/plantage survenant après la victoire contre Sirène ne peut plus être reproduit de notre côté. Si vous continuez à rencontrer ce problème, nous vous recommandons de mettre à jour Windows vers la dernière version. Si le problème persiste, veuillez nous envoyer un rapport et nous poursuivrons notre enquête.
Corrections et améliorations
Mode Photo
- Correction d'un problème qui rendait floue la pilosité faciale des personnages en Mode Photo à courte distance lorsque le rendu était réglé sur « Epic ».
- Correction d'un problème dans le Mode Photo qui empêchait les options « Angle du cône intérieur » et « Angle du cône extérieur » d'influencer la forme de la source lumineuse en aperçu.
- L'affichage des projecteurs et des lumières ponctuelles en Mode Photo a été modifié afin d'améliorer leur visibilité.
Gameplay
- Correction d'un problème où le chargement d'une sauvegarde tout en ramassant un journal pouvait entraîner la disparition définitive de celui-ci, le rendant alors impossible à récupérer.
- Les journaux manquants sont à présent également restaurés rétroactivement lors du chargement des sauvegardes concernées.
- Correction d'un blocage pouvant survenir lors de la rencontre avec Glissando Chromatic dans le niveau « Sirene's Dress », et plus précisément lorsqu'un membre de l'Expedition mort équipé des pictos « Shortcut » et « Seconde Chance » était avalé.
- Correction d'un problème lié à l'option « Rematch » après avoir perdu le mini-jeu de volley-ball, sur la plage de Gestral, qui pouvait bloquer la sauvegarde.
- Correction d'un problème visuel où les personnages affectés par l'état « Inverted » ne voyaient pas l'effet de couleur correct appliqué à leurs yeux.
Environnement
- Correction de divers problèmes liés à l'environnement (collisions, éléments mal placés, effets sonores de pas manquants ou incorrects) dans les niveaux « Esquisses de Verso », « Carte du monde » et d'autres.
- Correction de divers problèmes d'éclairage sur Steam Deck dans les niveaux « Esquisses de Verso », « Tour Éternelle » et « Stone Wave Cliffs ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaires (2)
Ouin ouin , toute façon, on s'en moque de la fin Maëlle vu que c'est la mauvaise fin.
Moi j'attends surtout LA mise à jour de l'HDR sur le jeu.
J'aimerais aussi avoir un picto qui permet de toujours resté propre sur soi quoi qu'il arrive. En tous cas qu'il n'y est plus d'effets omniprésent, style Pas de sang, pas d'inversion, etc ... . En effet, j'ai est marre d'avoir mes personnes pleins de sang dès que je fait un combat et autres, parce que je commence mes combats en inversion et en 1 de PV pour la puissance de mes attaques.
J'aimerais aussi avoir de nouvelles tenues pour les personnages. Par exemple Maëlle à une robe bleu dans un des trailer que l'on n'a pas dans le jeu et ça tenu de civil dans "la fin de Maëlle", alors que Lune et Sciel ont cette même tenue mais qu'on ne peut pas avoir dans le jeu. J'aimerais une plus grande variété de couleurs dans les nouvelles tenues : bleu, rouge, violet, doré, vert, gris, bicolor, tricolor, etc... Bref avec le style de la Belle époque.