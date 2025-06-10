Clair Obscur: Expedition 33 : MàJ 1.3.0 du 10 juin 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2025 à 14h15
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.3.0, déployée le 10 juin 2025, sur Clair Obscur: Expedition 33.
Clair Obscur: Expedition 33 : MàJ 1.3.0 du 10 juin 2025, patch notes et détails
En ce mardi 10 juin 2025, Clair Obscur: Expedition 33 accueille une nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.3.0, qui est désormais disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Cette nouvelle mise à jour apporte diverses modifications sur le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive.

Les développeurs ont partagé, notamment sur la page Steam du soft, le patch notes de la mise à jour 1.3.0 de Clair Obscur: Expedition 33, qui résume les grands changements introduits. Mais, sans plus tarder, le voici en français.

Patch notes de la mise à jour 1.3.0, du 10 juin 2025, de Clair Obscur: Expedition 33

Simon - Rematch disponible

  • Les joueurs peuvent désormais affronter Simon à nouveau après l'avoir vaincu une première fois.

Équilibrage du mode histoire

  • Le mode histoire correspond au niveau de difficulté le plus accessible du jeu :
    • Fenêtres de parade et d'esquive élargies de 40 %.
    • Les dégâts subis sont réduits de 10 % à 50 %.

Modificateurs de défi (Acte III et au-delà)

  • Aux points de contrôle (drapeaux des expéditions), les joueurs peuvent désormais :
    • Limiter les dégâts maximum infligés à 99 999 ou 999 999.
    • Multiplier les PV des ennemis par x2, x5, x10, x20, x50 ou x100.

Correctifs de bugs (297 au total, exemples notables ci-dessous)

  • Verso gagne désormais correctement Perfection lorsqu'il est en réserve.
  • L'arme Simoso ne provoque plus de lag dû à des fuites de mémoire.
  • Amélioration générale des collisions, du terrain et des scripts.
  • Les cinématiques s'affichent désormais correctement sur les écrans ultrawide ou à résolution non standard.
  • Correction d'un bug où charger une sauvegarde après s'être reposé dans un autre lieu faisait apparaître le joueur aux coordonnées zéro.
  • Les textures de remplacement ont été supprimées près de « Chromatic Boucheclier » et de son arène.
  • Les baisses de performance après des repos répétés sur certains niveaux ont été corrigées.
  • Crashs après certaines séquences de dialogues résolus.
  • Stabilité améliorée après de longues sessions de jeu.
  • Les voix françaises se jouent désormais correctement lorsqu'elles sont sélectionnées.

Système & paramètres

  • Le son peut désormais être coupé ou réactivé même lorsque le jeu tourne en arrière-plan
  • Amélioration de la sensibilité de la souris et des joysticks.
  • Le renommage manuel des fichiers de sauvegarde est maintenant possible (format requis : EXPEDITION_XX, où XX est compris entre 00 et 09).

Localisation

  • Générique mis à jour (ajout des voix de créatures, ajustement de la section IOI).
  • Ajustement de la taille de police pour les langues chinoise, japonaise et coréenne.
  • Ajout de nouvelles chaînes de texte et corrections mineures dans les dialogues.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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