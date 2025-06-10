Clair Obscur: Expedition 33 : MàJ 1.3.0 du 10 juin 2025, patch notes et détails

Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet
Sandfall Interactive a laissé entendre que des « décisions drastiques » seront prises pour son prochain jeu.
Patch notes de la mise à jour 1.3.0, du 10 juin 2025, de Clair Obscur: Expedition 33
Simon - Rematch disponible
- Les joueurs peuvent désormais affronter Simon à nouveau après l'avoir vaincu une première fois.
Équilibrage du mode histoire
- Le mode histoire correspond au niveau de difficulté le plus accessible du jeu :
- Fenêtres de parade et d'esquive élargies de 40 %.
- Les dégâts subis sont réduits de 10 % à 50 %.
Modificateurs de défi (Acte III et au-delà)
- Aux points de contrôle (drapeaux des expéditions), les joueurs peuvent désormais :
- Limiter les dégâts maximum infligés à 99 999 ou 999 999.
- Multiplier les PV des ennemis par x2, x5, x10, x20, x50 ou x100.
Correctifs de bugs (297 au total, exemples notables ci-dessous)
- Verso gagne désormais correctement Perfection lorsqu'il est en réserve.
- L'arme Simoso ne provoque plus de lag dû à des fuites de mémoire.
- Amélioration générale des collisions, du terrain et des scripts.
- Les cinématiques s'affichent désormais correctement sur les écrans ultrawide ou à résolution non standard.
- Correction d'un bug où charger une sauvegarde après s'être reposé dans un autre lieu faisait apparaître le joueur aux coordonnées zéro.
- Les textures de remplacement ont été supprimées près de « Chromatic Boucheclier » et de son arène.
- Les baisses de performance après des repos répétés sur certains niveaux ont été corrigées.
- Crashs après certaines séquences de dialogues résolus.
- Stabilité améliorée après de longues sessions de jeu.
- Les voix françaises se jouent désormais correctement lorsqu'elles sont sélectionnées.
Système & paramètres
- Le son peut désormais être coupé ou réactivé même lorsque le jeu tourne en arrière-plan
- Amélioration de la sensibilité de la souris et des joysticks.
- Le renommage manuel des fichiers de sauvegarde est maintenant possible (format requis : EXPEDITION_XX, où XX est compris entre 00 et 09).
Localisation
- Générique mis à jour (ajout des voix de créatures, ajustement de la section IOI).
- Ajustement de la taille de police pour les langues chinoise, japonaise et coréenne.
- Ajout de nouvelles chaînes de texte et corrections mineures dans les dialogues.
commentaire (0)