Clair Obscur: Expedition 33 : Maelle a failli avoir une voix bien différente à cause d'un « oubli »

Maelle, la protagoniste de Clair Obscur: Expedition 33, a envouté les joueurs avec son histoire, son maniement de la rapière et sa voix. Pourtant, sa doubleuse anglaise a bien failli ne pas avoir le rôle pour une raison étonnante.
De son univers visuel à sa bande originale en passant par son histoire poignante, Clair Obscur: Expedition 33
a marqué les joueurs à plus d'un titre. Un soin tout particulier a d'ailleurs été accordé au doublage de ses différents personnages avec Alexandre Guillet (voix française de Sonic et de Ryan Gosling) qui double Gustave et Adeline Chetail (Zelda, Ellie, Jinx...) qui prête sa voix à Maelle. Dans sa version anglaise, le personnage est incarné par l'actrice Jennifer English
. Bien connue dans le monde du jeu vidéo, elle a notamment donné sa voix à Ombrecoeur dans Baldur's Gate 3
et à Latenna dans Elden Ring
. Pourtant, l'actrice a partagé une anecdote inattendue sur son audition pour Clair Obscur: Expedition 33
.
Une histoire étonnante liée au casting vocal de Clair Obscur: Expedition 33
Interrogée par Radio Times Gaming
, elle est revenue notamment sur le déroulé des castings. Elle explique que dans la plupart des cas, les comédiens de doublage reçoivent un dossier de casting, qui contient parfois une scène ou même simplement quelques répliques à interpréter. Mais avant d'incarner un personnage, ils doivent généralement envoyer un test sur base d'une bande rythmo ou d'une vidéo.
Même si cela varie beaucoup selon les entreprises qui organisent les castings, Jennifer English avoue qu'elle réalise souvent cette étape au dernier moment
. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec le casting de Maelle.
Pour moi dans la plupart des cas, c'est vraiment à la dernière minute parce que j'ai oublié de le faire et que je filme à la hâte, là où je suis.
Le test pour la voix de Maelle enregistré dans un lit à 2 heures du matin
Toujours lors du même entretien, Jennifer English confie avoir enregistré son test pour la voix de Maelle en pleine nuit
, dans son lit. D'ailleurs, elle s'amuse même de ce détail en précisant que « si c'est moi, je fais ça à l'arrache. Souvent, s'il ne s'agit que de voix, je l'enregistre sur mon lit à 2 heures du matin, comme pour Expedition 33, parce que j'avais complètement oublié. Ne faites pas comme moi.
»
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