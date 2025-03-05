Clair Obscur: Expedition 33 : Les voix anglaises et françaises des personnages principaux

Si vous vous demandez quels doubleurs et doubleuses incarnent les personnages de Clair Obscur: Expedition 33, sachez que nous vous partageons le casting français et anglais du RPG au tour par tour de Sandfall Interactive.
C'est au mois d'avril 2025 que le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive et Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedition 33
, se rendra disponible sur diverses plateformes. Le titre met en scène différents personnages. Certains sont membres de l'Expedition 33, en charge de localiser la Peintresse pour l'éliminer. Les protagonistes de Clair Obscur: Expedition 33 profitent, ainsi, de doubleurs et doubleuses, dont voici le casting français et anglais
.
Le casting anglais et français de Clair Obscur: Expedition 33
Que ce soit du côté des doubleurs/doubleuses en anglais ou bien en français, des noms très connus du milieu vidéoludique ont pris part au projet du studio de développement Sandfall Interactive
et prêtent ainsi leurs voix aux protagonistes. D'ailleurs, dans ce qui suit, vous pouvez retrouver le casting anglais et français de Clair Obscur: Expedition 33
. Comme vous pourrez le constater, nous nous sommes concentrés sur les personnages principaux du RPG au tour par tour de Sandfall Interactive.
|Personnages de Clair Obscur: Expedition 33
|Doubleur/Doubleuse
français/française
|Doubleur/Doubleuse anglais/anglaise
|Gustave
|Alexandre Gillet
(Captain America)
|Charlie Cox
(Daredevil)
|Maelle
|Adeline Chetail
(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)
|Jennifer English
(Baldur's Gate 3)
|Lune
|Céline Melloul
(Final Fantasy 7 Remake)
|Kirsty Rider
(Sandman)
|Sciel
|Sarah Cornibert
(Black Mirror)
|Shala Nyx
(The Old Guard)
|Verso
|Slimane Yefsah
(Assassin's Creed Origins)
|Ben Starr
(Final Fantasy XVI)
|Renoir
|Féodor Atkine
(The Witcher 3: Wild Hunt)
|Andy Serkis
(Le Seigneur des Anneaux)
Étant donné le casting trois étoiles de Clair Obscur: Expedition 33
, il y a de grandes chances que les joueurs et les joueuses apprécieront les dialogues et échanges entre les protagonistes, en anglais ou bien en français. Précisons que, selon les dernières informations partagées, Bruno Magne (God of War: Ragnarök) et Maxence Cazorla (Ineffable) prêtent également leur voix sur le titre, mais nous ne savons pas encore pour quels personnages.
Toutefois, avant de pouvoir les entendre en jeu, il va falloir patienter encore un peu car Clair Obscur: Expedition 33
arrive le 24 avril 2025 sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam mais aussi via l'Epic Games Store).
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