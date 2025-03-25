Clair Obscur: Expedition 33 fait un choix audacieux qui risque de déstabiliser certains joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 mars 2025 à 14h28
Clair Obscur: Expedition 33 compte bien se démarquer de ses concurrents afin de renforcer l'immersion dans son univers. Pour cela, il n'intégrera pas cette fonctionnalité pourtant présente dans de nombreux jeux.
Clair Obscur: Expedition 33 fait un choix audacieux qui risque de déstabiliser certains joueurs
Dans le cadre de la Games Developers Conference, des journalistes d'Eurogamer ont pu échanger quelques mots avec François Meurisse, producteur du jeu et directeur de l'exploitation de Sandfall Interactive. Pendant cette brève entrevue, un détail a été évoqué : les critiques concernant la difficulté à explorer le monde de Clair Obscur: Expedition 33. En effet, le jeu n'intègre pas les outils habituels facilitant l'exploration, notamment la fameuse mini-carte. 

Pas de mini-carte dans Clair Obscur: Expedition 33, mais un outil bien connu des explorateurs

Ce choix est une volonté du studio. Les développeurs souhaitent focaliser l'attention du joueur sur la découverte et le mettre dans les mêmes conditions que l'expédition. François Meurisse a déclaré que Clair Obscur ne proposera « pas de mini-cartes dans les niveaux. Lorsqu'il y a une mini-carte, on finit par s'y fier. Les membres de l'expédition n'ont pas de carte parce que toutes les expéditions précédentes ont échoué. Alors oui, il est parfois difficile de trouver son chemin. »

clair-obscur-exploration
Cependant, l'absence de mini-carte ne signifie pas que les joueurs doivent se débrouiller sans outils ou points de repère. De la même manière que des titres comme Elden Ring, les contrées de Clair Obscur: Expedition 33 auront droit à leur carte globale. En complément, François Meurisse a précisé que  « Ce que nous avons ajouté sur la carte du monde et qui n'était pas dans la démo de prévisualisation, c'est juste une boussole, pour que vous puissiez trouver le nord facilement et vous orienter plus facilement. »

Au milieu de ces terres vastes et hostiles, il pourra donc être plus facile de se perdre ou de se laisser porter par ses paysages. Cela promet donc une expérience de jeu atypique qui devrait ravir les amateurs de titres où l'exploration joue un rôle majeur. Rappelons pour conclure que Clair Obscur: Expedition 33 arrive le 24 avril 2025 sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam mais aussi via l'Epic Games Store).
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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