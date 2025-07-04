Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters réunis dans un bundle à prix réduit

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juillet 2025 à 12h08
Sandfall Interactive et 11 bit studios se sont rassemblés pour proposer un bundle comprenant Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters avec une réduction.
Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters réunis dans un bundle à prix réduit
La première moitié de l'année 2025 a été marquée par la sortie de plusieurs titres, dont deux qui ont été grandement appréciés par la communauté : Clair Obscur: Expedition 33, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, ainsi que The Alters, le jeu de survie de 11 bit studios. À la surprise générale, les deux équipes se sont réunies pour proposer un bundle incluant Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters, et ce, à prix réduit.

Un bundle avec Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters est disponible

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En effet, comme annoncé par le studio de développement 11 bit studios, via une publication sur le compte Twitter/X de son dernier jeu en date, qui a ensuite été relayée par Sandfall Interactive, un bundle comprenant Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters est actuellement proposé sur la plateforme de Valve, Steam.

Une réduction sur le bundle Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters

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Ce pack permet ainsi aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PC de se procurer les deux jeux avec une petite réduction. Pour être plus précis, ce bundle est affiché au prix de 71,98 €.

Comme précisé par 11 bit studios dans ladite publication sur Twitter/X, si vous possédez déjà l'un des deux titres, vous profiterez alors d'une réduction sur celui que vous n'avez pas dans votre bibliothèque. Normalement, Steam devrait prendre en compte vos jeux, afin de vous proposer automatiquement une offre sur celui que vous ne détenez pas.

Pendant combien de temps ce bundle est-il disponible ?

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas pendant combien de temps le bundle comprenant Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters sera proposé. 11 bit studios et Sandfall Interactive n'ont, effectivement, pas partagé d'informations à ce sujet, pour le moment.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 et The Alters sont disponibles sur PS5, Xbox Series et PC. Les deux titres figurent, également, dans le Game Pass. Si vous souhaitez acheter le jeu au tour par tour de Sandfall Interactive à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 19,99 € au lieu de 50 €, soit 60 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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