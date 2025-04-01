Clair Obscur: Expedition 33 est très attendu, les derniers chiffres prouvent cela

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 avril 2025 à 15h13
Sandfall Interactive a, récemment, partagé de nouvelles statistiques concernant Clair Obscur: Expedition 33, qui semble plutôt attendu par la communauté.
Clair Obscur: Expedition 33 est très attendu, les derniers chiffres prouvent cela
Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive et de Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, doit arriver sur diverses plateformes de jeu à la fin de ce mois d'avril 2025. D'ailleurs, il semblerait que de nombreux joueurs et joueuses sont intrigués par le titre et désirent le découvrir puisque Clair Obscur: Expedition 33 comptabilise 1 million de wishlists.

Clair Obscur: Expedition 33 passe la barre du million de wishlists

En effet, comme indiqué par les développeurs de chez Sandfall Interactive, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Clair Obscur: Expedition 33 a atteint le million d'ajouts à la liste de souhaits. Un chiffre plutôt conséquent et impressionnant, vous en conviendrez certainement. Le studio de développement a précisé, en réponse à un internaute, que cette statistique comprend toutes les plateformes.
Pour autant, avant de pouvoir découvrir Clair Obscur: Expedition 33 manette en main, il va falloir patienter encore quelques semaines, soit jusqu'au 24 avril 2025.

Clair Obscur: Expedition 33, qu'est-ce que c'est ?

Comme indiqué précédemment, Clair Obscur: Expedition 33, qui est réalisé sous Unreal Engine 5, est catégorisé comme un RPG, dont les combats se jouent au tour par tour. Sur le soft, divers personnages sont proposés, notamment Gustave et Maelle, qui font partie de l'Expedition 33. Leur objectif est de trouver et d'éliminer la Peintresse, qui appose, tous les ans, un nouveau chiffre sur son monolithe. Cette action mène à la disparition des personnes dotées du même âge que le nombre indiqué par cette dernière. 
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Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 débarque le 24 avril 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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