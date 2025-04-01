Clair Obscur: Expedition 33 est très attendu, les derniers chiffres prouvent cela

Sandfall Interactive a, récemment, partagé de nouvelles statistiques concernant Clair Obscur: Expedition 33, qui semble plutôt attendu par la communauté.

Clair Obscur: Expedition 33 passe la barre du million de wishlists

We've officially surpassed ONE MILLION wishlists!



We're absolutely blown away by your support. Thank you all for being part of this journey.



With you by our side, The Paintress doesn't stand a chance.



Tomorrow comes. 🤝 pic.twitter.com/YWW3EF40kR — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) March 29, 2025

Clair Obscur: Expedition 33, qu'est-ce que c'est ?







Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive et de Kepler Interactive,, doit arriver sur diverses plateformes de jeu à la fin de ce mois d'avril 2025. D'ailleurs, il semblerait que de nombreux joueurs et joueuses sont intrigués par le titre et désirent le découvrir puisqueEn effet, comme indiqué par les développeurs de chez Sandfall Interactive, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Un chiffre plutôt conséquent et impressionnant, vous en conviendrez certainement. Le studio de développement a précisé, en réponse à un internaute, que cette statistique comprend toutes les plateformes.Pour autant, avant de pouvoir découvrirmanette en main, il va falloir patienter encore quelques semaines, soit jusqu'au 24 avril 2025.Comme indiqué précédemment,, qui est réalisé sous Unreal Engine 5, est catégorisé comme un RPG, dont les combats se jouent au tour par tour. Sur le soft, divers personnages sont proposés, notamment Gustave et Maelle, qui font partie de l'Expedition 33. Leur objectif est de trouver et d'éliminer la Peintresse, qui appose, tous les ans, un nouveau chiffre sur son monolithe. Cette action mène à la disparition des personnes dotées du même âge que le nombre indiqué par cette dernière.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 24 avril 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.