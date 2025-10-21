Clair Obscur: Expedition 33 empoche déjà son premier GOTY

Le RPG de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, a, récemment, reçu son premier « Game of the Year ».
Ayant fortement créé la surprise et étant grandement apprécié par les joueurs et les joueuses, Clair Obscur: Expedition 33
, qui est développé par Sandfall Interactive, devrait normalement recevoir de nombreux prix, au cours des événements et cérémonies à venir. D'ailleurs, cela est déjà le cas car Clair Obscur: Expedition 33 a eu le droit à son titre de Game of the Year 2025
.
Déjà un GOTY pour Clair Obscur: Expedition 33
En effet, la cérémonie de clôture de la Gamescom Asia x Thailand Game Awards a eu lieu il y a très peu de temps. Durant celle-ci, Clair Obscur: Expedition 33 a été élu « Jeu de l'année » (« Game of the Year »)
. En plus de cela, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive est reparti avec d'autres prix
, notamment celui du « meilleur RPG », du « meilleur jeu PC/Console » et a obtenu le « Vote populaire ». Encore un très bel exploit pour Sandfall Interactive, dont le premier titre a su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses.
Les autres récompenses de la gamescom Asia x Thailand Game Awards 2025
Bien évidemment, d'autres prix ont été attribués lors de la cérémonie de clôture de la Gamescom Asia x Thailand Game Awards de cette année 2025, dont voici la liste complète :
- Meilleur éditeur de jeux vidéo → HoYoverse
- Meilleur jeu de sport → Mario Kart World
- Meilleur jeu familial → Split Fiction
- Meilleur jeu en cours → Honkai Star Rail
- Meilleur jeu de combat → Fatal Fury City of the Wolves
- Meilleur jeu indépendant → Ender Magnolia: Bloom in the Mist
- Meilleur jeu d'action → Monster Hunter Worlds
- Meilleur jeu RPG → Clair Obscur: Expedition 33
- Meilleur jeu multijoueur → Elden Ring Nightreign
- Meilleur jeu d'action-aventure → Death Stranding 2
- Meilleur jeu PC/console → Clair Obscur: Expedition 33
- Meilleur jeu mobile → Umamusume: Pretty Derby
- Jeu thaïlandais le plus attendu → Lost and Found Co.
- Jeu le plus attendu → Resident Evil Requiem
- Vote populaire → Clair Obscur: Expedition 33
- Jeu de l'année 2025 → Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33, le jeu de l'année 2025 aux Game Awards ?
Évidemment, beaucoup de personnes au sein de la communauté espèrent que Clair Obscur: Expedition 33 repartira avec le prix de « Jeu de l'année 2025 », lors de la cérémonie des Game Awards de cette année
. Si les nommés ne sont pas encore connus, nul doute que le RPG de Sandfall Interactive figurera dans une ou plusieurs des catégories. Toutefois, pour savoir si Clair Obscur: Expedition 33
sera le « Game of the Year 2025 » aux Game Awards, il faut patienter jusqu'au mois de décembre.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
- PC (Steam)
- Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.
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- PlayStation
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