Clair Obscur: Expedition 33 empoche déjà son premier GOTY

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2025 à 12h13
Le RPG de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, a, récemment, reçu son premier « Game of the Year ».
Clair Obscur: Expedition 33 empoche déjà son premier GOTY
Ayant fortement créé la surprise et étant grandement apprécié par les joueurs et les joueuses, Clair Obscur: Expedition 33, qui est développé par Sandfall Interactive, devrait normalement recevoir de nombreux prix, au cours des événements et cérémonies à venir. D'ailleurs, cela est déjà le cas car Clair Obscur: Expedition 33 a eu le droit à son titre de Game of the Year 2025.

Déjà un GOTY pour Clair Obscur: Expedition 33

clair-obscur-expedition-33-membres-expedition-33
En effet, la cérémonie de clôture de la Gamescom Asia x Thailand Game Awards a eu lieu il y a très peu de temps. Durant celle-ci, Clair Obscur: Expedition 33 a été élu « Jeu de l'année » (« Game of the Year »). En plus de cela, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive est reparti avec d'autres prix, notamment celui du « meilleur RPG », du « meilleur jeu PC/Console » et a obtenu le « Vote populaire ». Encore un très bel exploit pour Sandfall Interactive, dont le premier titre a su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses.

Les autres récompenses de la gamescom Asia x Thailand Game Awards 2025

Bien évidemment, d'autres prix ont été attribués lors de la cérémonie de clôture de la Gamescom Asia x Thailand Game Awards de cette année 2025, dont voici la liste complète : 
  • Meilleur éditeur de jeux vidéo → HoYoverse
  • Meilleur jeu de sport → Mario Kart World
  • Meilleur jeu familial → Split Fiction
  • Meilleur jeu en cours → Honkai Star Rail
  • Meilleur jeu de combat → Fatal Fury City of the Wolves
  • Meilleur jeu indépendant → Ender Magnolia: Bloom in the Mist
  • Meilleur jeu d'action → Monster Hunter Worlds
  • Meilleur jeu RPG → Clair Obscur: Expedition 33
  • Meilleur jeu multijoueur → Elden Ring Nightreign
  • Meilleur jeu d'action-aventure → Death Stranding 2
  • Meilleur jeu PC/console → Clair Obscur: Expedition 33
  • Meilleur jeu mobile → Umamusume: Pretty Derby
  • Jeu thaïlandais le plus attendu → Lost and Found Co.
  • Jeu le plus attendu → Resident Evil Requiem
  • Vote populaire → Clair Obscur: Expedition 33
  • Jeu de l'année 2025 → Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33, le jeu de l'année 2025 aux Game Awards ?

clair-obscur-expedition-33-monoco
Évidemment, beaucoup de personnes au sein de la communauté espèrent que Clair Obscur: Expedition 33 repartira avec le prix de « Jeu de l'année 2025 », lors de la cérémonie des Game Awards de cette année. Si les nommés ne sont pas encore connus, nul doute que le RPG de Sandfall Interactive figurera dans une ou plusieurs des catégories. Toutefois, pour savoir si Clair Obscur: Expedition 33 sera le « Game of the Year 2025 » aux Game Awards, il faut patienter jusqu'au mois de décembre.

À lire également

Test Clair Obscur: Expedition 33 : Un RPG français qui se démarque ?

Test Clair Obscur: Expedition 33 : Un RPG français qui se démarque ?

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 32,59 € au lieu de 60 €, soit 46 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Clair Obscur: Expedition 33 : Un portage Nintendo Switch 2 est un vrai challenge pour Sandfall Interactive
Clair Obscur: Exp 33 30 juillet 2026

Clair Obscur: Expedition 33 : Un portage Nintendo Switch 2 est un vrai challenge pour Sandfall Interactive

Sandfall Interactive a, récemment, dit quelques mots à propos d'un potentiel portage Nintendo Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33, qui serait un projet assez compliqué.
Clair Obscur: Expedition 33 : Son directeur s'exprime sur l'arrêt des jeux en physique par Sony
Clair Obscur: Exp 33 29 juillet 2026

Clair Obscur: Expedition 33 : Son directeur s'exprime sur l'arrêt des jeux en physique par Sony

Guillaume Broche, le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33, a dit quelques mots à propos de la décision de Sony concernant les jeux en physique.
Les meilleurs jeux réalisés par des studios français
Clair Obscur: Exp 33 14 juillet 2026

Les meilleurs jeux réalisés par des studios français

De nombreux titres développés par des studios français sont disponibles sur le marché, et ce, depuis des années. Voici une sélection des meilleurs jeux français, qui devraient attirer toute votre attention.

commentaire (1)

Avatar
BelArbre (invité) Le 21/10/2025 à 16:42

Normal, en même temps!