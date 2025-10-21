Clair Obscur: Expedition 33 empoche déjà son premier GOTY

Le RPG de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, a, récemment, reçu son premier « Game of the Year ».

Déjà un GOTY pour Clair Obscur: Expedition 33

Les autres récompenses de la gamescom Asia x Thailand Game Awards 2025

Meilleur éditeur de jeux vidéo → HoYoverse

Meilleur jeu de sport → Mario Kart World

Meilleur jeu familial → Split Fiction

Meilleur jeu en cours → Honkai Star Rail

Meilleur jeu de combat → Fatal Fury City of the Wolves

Meilleur jeu indépendant → Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Meilleur jeu d'action → Monster Hunter Worlds

Meilleur jeu RPG → Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur jeu multijoueur → Elden Ring Nightreign

Meilleur jeu d'action-aventure → Death Stranding 2

Meilleur jeu PC/console → Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur jeu mobile → Umamusume: Pretty Derby

Jeu thaïlandais le plus attendu → Lost and Found Co.

Jeu le plus attendu → Resident Evil Requiem

Vote populaire → Clair Obscur: Expedition 33

Jeu de l'année 2025 → Clair Obscur: Expedition 33

That's a wrap for gamescom asia x Thailand Game Show 2025! 💥



From industry insights to epic cosplay, fan meetups, and game showcases — thank you to everyone who joined us and made this first-ever collaboration one to remember!



See you again in 2026! pic.twitter.com/SDHTWTbwD0 — gamescom asia x Thailand Game Show (@gamescomasia) October 21, 2025

Clair Obscur: Expedition 33, le jeu de l'année 2025 aux Game Awards ?

PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 32,59 € au lieu de 60 €, soit 46 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Ayant fortement créé la surprise et étant grandement apprécié par les joueurs et les joueuses,, qui est développé par Sandfall Interactive, devrait normalement recevoir de nombreux prix, au cours des événements et cérémonies à venir. D'ailleurs, cela est déjà le cas carEn effet, la cérémonie de clôture de la Gamescom Asia x Thailand Game Awards a eu lieu il y a très peu de temps. Durant celle-ci,. En plus de cela,, notamment celui du « meilleur RPG », du « meilleur jeu PC/Console » et a obtenu le « Vote populaire ». Encore un très bel exploit pour Sandfall Interactive, dont le premier titre a su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses.Bien évidemment, d'autres prix ont été attribués lors de la cérémonie de clôture de la Gamescom Asia x Thailand Game Awards de cette année 2025, dont voici la liste complète :Évidemment,. Si les nommés ne sont pas encore connus, nul doute que le RPG de Sandfall Interactive figurera dans une ou plusieurs des catégories. Toutefois, pour savoir sisera le « Game of the Year 2025 » aux Game Awards, il faut patienter jusqu'au mois de décembre.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :