Clair Obscur: Expedition 33 détrôné sur Metacritic

Clair Obscur: Expedition 33 n'est plus le jeu le mieux noté de l'année sur le fameux site Metacritic.

Clair Obscur: Expedition 33 n'est plus le jeu le mieux noté de 2025 sur Metacritic

Clair Obscur: Expedition 33, le GOTY de 2025 ?

PC (Steam) Édition Standard → 21,99 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois d'avril 2025 sur diverses plateformes de jeu,a rencontré un véritable succès auprès des joueurs mais aussi de la critique spécialisée. À tel point que le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive a été, pendant un long moment, le jeu le mieux noté de l'année 2025 sur le site Metacritic. Toutefois,En effet,. Le RPG de Sandfall Interactive a été détrôné par deux autres excellents titres, dont le GOTY 2017 : les versions Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et The Legend of Zelda: Breath of the Wild sont désormais les deux jeux les mieux notés de 2025 sur Metacritic.Pour être plus précis, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition est premier avec la note de 95 tandis que The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition, qui est à 93, est deuxième. Il convient, cependant, de remarquer quepossède également un Metascore de 93.Malgré cela,reste, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs jeux de cette année 2025. Évidemment, d'autres titres doivent arriver dans les prochains mois, mais pour de nombreux joueurs et joueuses, le RPG de Sandfall Interactive est à même de repartir avec la récompense « Game of the Year » (« Jeu de l'année ») aux Game Awards 2025, si le titre se retrouve nommé dans cette catégorie. Affaire à suivre...En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :