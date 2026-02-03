Clair Obscur: Expedition 33 : Ce joueur termine l'histoire en réalisant un véritable tour de force

Si les combats de Clair Obscur: Expedition 33 peuvent offrir de beaux défis, un joueur a décidé d'aller encore plus loin en incarnant l'équipe de la plus célèbre des expéditions.
Il existe une multitude de manières de finir un jeu vidéo tout en ajoutant une difficulté supplémentaire. En faisant du speedrun, certains s'amusent à terminer les titres le plus rapidement possible. D'autres tentent de venir à bout d'une histoire en jouant avec un tapis de danse à la place d'une manette classique.
Mais l'un des défis les plus exigeants techniquement est le No Hit, le fait de terminer un jeu sans prendre un seul coup adverse
. Or, c'est l'exploit que vient d'accomplir Hayete Bahadori en jouant à Clair Obscur: Expedition 33
.
Finir Clair Obscur: Expedition 33 sans jamais prendre un seul coup
Habitué de ce type de challenge, Hayete a déjà terminé des jeux en No Hit, notamment Dishonored ou Star Wars Jedi Survivor. Il a donc décidé de retenter l'expérience avec un objectif en tête : finir Clair Obscur: Expedition 33 sans jamais se faire toucher une seule fois et en mode Expert
. Une telle prouesse est déjà notable car les combats sont truffés de coups parfois techniques à esquiver ou à parer.
Mais le challenger a souhaité rendre le défi encore plus difficile à relever. Dans la mesure du possible, il a joué en n'utilisant qu'un seul personnage pendant les combats
.
Une véritable épreuve qui a demandé plus de 400 heures de patience et de concentration
Ce tour de force a de quoi dissuader plus d'un joueur. En plus d'être extrêmement technique, le moindre coup pris impliquait de redémarrer le jeu
et de relancer une nouvelle partie. Si cela peut être un vrai choc et une source de découragement, Hayete a persévéré. Après 400 heures de lutte, le joueur est parvenu à battre le boss de fin
et à voir le générique du jeu. S'il peut sembler inutile, un tel tour de force mérite d'être salué et applaudi par la communauté.
Cependant, Hayete s'est concentré sur l'histoire principale.
Il n'a pas relevé le défi de la Tour Éternelle, sanctuaire qui abrite au dernier étage le boss le plus difficile à battre du jeu. Mais peut-être qu'il s'agit là de son prochain défi ? Affaire à suivre. Pour l'heure, vous pouvez retrouver une vidéo best-of de son exploit sur sa chaîne YouTube.
commentaires (4)
Félicitations sa mérite le respect.
Ceux qui parlent de IA, il faut savoir s'arrêter, tout le monde l'utilise pas ou alors c'est de la mauvaise foi vous êtes des jaloux rageux. En soit respect.
Le boss le plus difficile du jeu n'est certainement pas Amour dépeint mais bel et bien Simon aux fins fonds des Esquisses de Renoir.
Franchement j'ai regardé un bout, eh bas chapeau bas les combinaisons sont toutes faites pour maximiser les dégâts reçus ou rendre le personnage seul plus puissant donc le résultat est risqué mais violent.
C'est un challenge certains ne comprennent pas l'intérêt mais cela n'empêche pas les autres d'apprécier l'effort et la technique déployée.
Perso, a part vouloir se faire mousse, j'ai franchement du mal à y croire 🤔 on fait ce qu'on veut avec l'IA aujourd'hui même de la retouche vidéo ou photo 🤭