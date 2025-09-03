Clair Obscur: Expedition 33 a une excellente nouvelle pour les fans de la soundtrack

Sandfall Interactive a, récemment, fait une annonce qui va grandement plaire aux fans de la musique de Clair Obscur: Expedition 33.
Salué pour sa direction artistique, son histoire et ses personnages, Clair Obscur: Expedition 33
possède également une bande originale/soundtrack somptueuse, qui accompagne encore à coup sûr les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, celles et ceux qui apprécient les musiques de Clair Obscur: Expedition 33 vont être aux anges avec cette récente annonce : une tournée de concerts officiels est prévue
.
Clair Obscur: Expedition 33 s'offre une tournée de concerts
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du studio, les développeurs dudit RPG au tour par tour ont annoncé qu'une tournée de concerts officiels de Clair Obscur: Expedition 33 va avoir lieu
. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore les dates en France, mais cela sera très certainement révélé dans les prochaines semaines. Sandfall Interactive a écrit à ce sujet :
Nous avons hâte de vous dévoiler très prochainement les premières dates françaises, avec la perspective d'une ouverture internationale dès 2026.
Comme annoncé, ce projet de tournée de concerts pour Clair Obscur: Expedition 33 rassemble plusieurs acteurs du milieu
, dont le producteur indépendant de spectacles vivants, Bleu Citron, mais aussi la structure de production artistique et direction technique, les Soudaines. Évidemment, le compositeur Lorien Testard et la compositrice/vocaliste Alice Duport-Percier sont impliqués dans ce projet. D'ailleurs, ces derniers étaient, pour rappel, à la gamescom 2025.
Clair Obscur: Expedition 33 fut à la gamescom 2025 avec une prestation musicale
Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, nous avons, effectivement, pu assister à une prestation musicale de la part de Lorien Testard et Alice Duport-Percier
. Le compositeur et la chanteuse ont, notamment, interprété le morceau « Alicia », qui est, d'ailleurs, la musique jouée à l'ouverture de Clair Obscur: Expedition 33
(au menu principal).
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive figure dans le catalogue du Game Pass, et ce, depuis sa sortie.
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