Clair Obscur: Expedition 33 a une excellente nouvelle pour les fans de la soundtrack

Sandfall Interactive a, récemment, fait une annonce qui va grandement plaire aux fans de la musique de Clair Obscur: Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 s'offre une tournée de concerts

Nous avons hâte de vous dévoiler très prochainement les premières dates françaises, avec la perspective d'une ouverture internationale dès 2026.

Suite à la sortie de "Clair Obscur: Expedition 33" et de sa bande originale, nous sommes ravis d'annoncer une coproduction inédite pour le lancement d'une tournée de concerts officiels ! 🇫🇷🎶



Ce projet rassemble :

- Bleu Citron : Producteur indépendant de spectacles vivants… pic.twitter.com/zIyvHwR1an — Sandfall Interactive - CO:E33 out now! (@SandfallGames) September 3, 2025

Clair Obscur: Expedition 33 fut à la gamescom 2025 avec une prestation musicale

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PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 29,39 € au lieu de 60 €, soit 51 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Salué pour sa direction artistique, son histoire et ses personnages,possède également une bande originale/soundtrack somptueuse, qui accompagne encore à coup sûr les joueurs et les joueuses. D'ailleurs,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du studio, les développeurs dudit RPG au tour par tour ont annoncé qu'. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore les dates en France, mais cela sera très certainement révélé dans les prochaines semaines. Sandfall Interactive a écrit à ce sujet :Comme annoncé,, dont le producteur indépendant de spectacles vivants, Bleu Citron, mais aussi la structure de production artistique et direction technique, les Soudaines. Évidemment, le compositeur Lorien Testard et la compositrice/vocaliste Alice Duport-Percier sont impliqués dans ce projet. D'ailleurs, ces derniers étaient, pour rappel, à la gamescom 2025.Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, nous avons, effectivement, pu assister à. Le compositeur et la chanteuse ont, notamment, interprété le morceau « Alicia », qui est, d'ailleurs, la musique jouée à l'ouverture de(au menu principal).Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive figure dans le catalogue du Game Pass, et ce, depuis sa sortie.Si vous souhaitez acheterà moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :