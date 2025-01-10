L'un des jeux les plus attendus de l'année sera compatible Steam Deck dès sa sortie

Les joueurs de Civilization VII auront une excellente nouvelle pour débuter 2025 : le jeu sera compatible avec le Steam Deck dès sa sortie, une rareté pour les grandes productions sur Steam.
Une compatibilité anticipée pour le Steam Deck
Alors que Civilization VII
arrive dans quelques semaines après une très longue attente, Firaxis Games et 2K frappent fort en confirmant que leur production, l'un des jeux les plus attendus de 2025, est déjà certifiée pour le Steam Deck
. Contrairement à de nombreux titres majeurs qui obtiennent cette certification après leur lancement, ce jeu de stratégie offrira une expérience portable dès le jour de sa sortie, prévue en février. Le développement simultané pour la Nintendo Switch a sans doute facilité cette intégration.
Pour l'instant, les détails spécifiques sur les performances de Civilization VII sur le Steam Deck restent flous
. Ni Firaxis ni 2K n'ont communiqué sur les éventuels ajustements techniques effectués. Il est cependant clair que cette compatibilité élargira les possibilités pour les joueurs, leur permettant de conquérir le monde depuis le confort de leur canapé.
Dans ce nouvel opus, les joueurs dirigeront des civilisations emblématiques à travers les âges. Firaxis promet une profondeur stratégique accrue : construire des villes, faire des avancées technologiques, ou encore conquérir ou coopérer avec des empires rivaux. Le jeu proposera une expérience immersive en solo ainsi que des options multijoueur en ligne.
« Vos décisions stratégiques façonneront la lignée culturelle unique de votre empire en évolution
», explique Firaxis dans la présentation officielle du jeu.
Un atout pour un mois chargé
Février 2025 s'annonce intense pour les utilisateurs de Steam. Avec des sorties comme Kingdom Come: Deliverance 2
, Avowed
, et Monster Hunter Wilds
, les amateurs de jeux auront l'embarras du choix. Civilization VII, cependant, pourrait bien voler la vedette grâce à son gameplay addictif et ses longues sessions stratégiques et maintenant sa compatibilité avec le Steam Deck
.
Rendez-vous le 11 février pour la sortie de Civilization VII
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