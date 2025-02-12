Civilization 7 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Avec le succès du Steam Deck, de nombreuses personnes se demandent si Civilization 7, qui marque le retour de la licence, est compatible, ou jouable sur la console de Valve.

Est-il possible de jouer à Civilization 7 sur le Steam Deck ?

PC Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, le nouvel opus de la célèbre saga de stratégie,, est disponible depuis le début du mois de février 2025. Depuis le lancement du jeu de Firaxis Games, de nombreux joueurs et joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités de ce nouvel opus de. Ainsi, certains d'entre eux se demandent siAu début du mois de janvier 2025, et donc quelques jours avant le lancement du titre, Firaxis Games a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, que. Une information qui est également relayée sur la page Steam du jeu, sur laquelle nous pouvons voir la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck »., et ce, sans aucune concession, si ce n'est peut-être un taux de rafraichissement un peu plus faible, sur Steam Deck. Son gameplay ne devrait pas vous poser de souci, d'autant plus qu'il a également été pensé pour être joué à la manette, puisqu'il arrive aussi sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.Si vous avez un Steam Deck, mais que vous hésitiez à faire l'acquisition de, vous pouvez donc normalement le faire sans aucun souci. Et si finalement cela ne vous sied guère, rappelons que vous avez deux heures de temps de jeu pour faire la demande de remboursement.Si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :