Civilization 7 ne sera pas reporté et est prêt à conquérir le monde

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2025 à 12h06
Figurant parmi les jeux les plus attendus de l'année, Civilization 7 arrivera bel et bien à la date indiquée.
Civilization 7 ne sera pas reporté et est prêt à conquérir le monde
Le très attendu Civilization 7 sortira le 11 février prochain sur consoles et PC, comme cela était prévu depuis quelques mois. Une nouvelle ère de stratégie s'annonce pour les amateurs du genre.

Un lancement prêt pour février

Firaxis a officiellement annoncé que Sid Meier's Civilization 7 est passé « gold », signifiant que le développement principal est terminé et que le jeu est prêt à être certifié pour les boutiques numériques. Le studio travaille probablement déjà sur un patch day one pour peaufiner l'expérience dès le lancement, qui sera évidemment scruté par les amoureux du genre, mais aussi les néophytes qui souhaitent le découvrir.

Tout en conservant le cœur de la série, où les joueurs contrôlent une civilisation pour progresser à travers les époques, Civilization 7 introduit une nouvelle fonctionnalité : le système des Âges. Les parties se dérouleront en trois périodes distinctes de l'Antiquité à l'ère Moderne avec une progression continue entre elles.
Les joueurs auront également la possibilité de se concentrer sur un seul Âge s'ils préfèrent une expérience plus concise. Ce nouveau système apporte une dynamique inédite qui devrait ravir les fans de la franchise.

Une bonne nouvelle, d'autant plus qu'il ne reste qu'une poignée de jours avant sa sortie, le 11 février sur toutes les plateformes. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander via différentes éditions. Vous pouvez l'obtenir, déjà, à moindre coût chez notre partenaire Instant Gaming sur :
  • PC
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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