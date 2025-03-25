Civilization 7 : La mise à jour 1.1.1 apporte enfin plusieurs nouveautés très attendues

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 15h48
Une nouvelle mise à jour majeure vient de débarquer sur Civilization VII, apportant des fonctionnalités inédites et très attendues par les joueurs. Mais ce n'est pas tout : des améliorations réclamées par la communauté font également leur apparition.
Civilization 7 : La mise à jour 1.1.1 apporte enfin plusieurs nouveautés très attendues
Disponible dès maintenant (à l'exception temporaire des joueurs Nintendo Switch), la mise à jour 1.1.1 de Civilization VII marque un tournant important pour le dernier opus de la célèbre série de jeux de stratégie. Quelles nouveautés majeures ont été ajoutées ? Voici les éléments clés de cette mise à jour très riche en contenu.

Des nouveautés majeures, dont la fonction Quick Move

Parmi les ajouts phares, les joueurs apprécieront particulièrement la nouvelle option Quick Move. Cette fonctionnalité permet de désactiver les animations de mouvement des unités, rendant le gameplay beaucoup plus rapide pour celles et ceux qui le souhaitent. Activable facilement depuis les paramètres du jeu, elle offre un confort de jeu supplémentaire aux habitués de parties dynamiques.

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Génération de cartes améliorée et possibilité de renommer vos colonies

La génération des cartes évolue également avec cette mise à jour. Un nouveau mode par défaut baptisé Standard fait son apparition, offrant une disposition plus variée et moins prévisible des continents. L'ancien mode (désormais nommé Balanced) reste cependant disponible, notamment pour les parties multijoueur.

Autre ajout particulièrement apprécié des joueurs créatifs : il est désormais possible de renommer librement vos colonies et unités de commandement, permettant ainsi davantage d'immersion, qu'il s'agisse d'un empire historique ou d'un choix stratégique personnel.

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Des améliorations d'interface très attendues par la communauté

La mise à jour 1.1.1 apporte aussi plusieurs améliorations notables au niveau de l'interface, dont voici les principales nouveautés :
  • Visibilité améliorée des barres de vie des unités et des colonies, pour une meilleure lisibilité en jeu.
  • Notifications spécifiques pour vous avertir quand un district est attaqué, réduisant ainsi les mauvaises surprises.
  • Un nouveau « Trade Lens » facilitant l'envoi direct de marchands vers les villes depuis le panneau dédié.
  • Indicateur visuel des crises imminentes, avec l'ajout de repères sur l'interface montrant précisément combien de tours il reste avant une crise.
  • Enfin, un bouton de redémarrage fait son apparition, permettant de recommencer facilement une partie avec les mêmes paramètres initiaux.

Le Mont Everest rejoint les merveilles naturelles

Enfin, cette mise à jour ajoute également une toute nouvelle merveille naturelle emblématique : le Mont Everest. Appelée Sagarmatha en népalais et Chomolungma en tibétain, elle offrira des bonus considérables (+2 Bonheur, +2 Influence, +2 Culture) à celles et ceux qui s'installeront à proximité, tout en révélant l'ensemble des montagnes du continent dès sa découverte.

D'autres améliorations à venir très prochainement

L'équipe de Civilization 7 annonce par ailleurs qu'une prochaine mise à jour (1.2.0) est déjà prévue pour avril, promettant notamment de nouvelles améliorations d'interface ainsi qu'une fonctionnalité « Un tour de plus » pour continuer une partie après une victoire. La route est encore longue pour Civilization VII, qui peine à réunir les joueurs, mais l'engagement de Firaxis auprès de la communauté reste plus fort que jamais. La mise à jour 1.1.1 est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une disponibilité sur Nintendo Switch prévue prochainement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Uri (invité) Le 31/03/2025 à 13:08

c'est la mort des civilization cet opus