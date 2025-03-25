Civilization 7 : La mise à jour 1.1.1 apporte enfin plusieurs nouveautés très attendues

Une nouvelle mise à jour majeure vient de débarquer sur Civilization VII, apportant des fonctionnalités inédites et très attendues par les joueurs. Mais ce n'est pas tout : des améliorations réclamées par la communauté font également leur apparition.

Des nouveautés majeures, dont la fonction Quick Move

Génération de cartes améliorée et possibilité de renommer vos colonies

Des améliorations d'interface très attendues par la communauté

Visibilité améliorée des barres de vie des unités et des colonies, pour une meilleure lisibilité en jeu.

des unités et des colonies, pour une meilleure lisibilité en jeu. Notifications spécifiques pour vous avertir quand un district est attaqué, réduisant ainsi les mauvaises surprises.

pour vous avertir quand un district est attaqué, réduisant ainsi les mauvaises surprises. Un nouveau « Trade Lens » facilitant l'envoi direct de marchands vers les villes depuis le panneau dédié.

facilitant l'envoi direct de marchands vers les villes depuis le panneau dédié. Indicateur visuel des crises imminentes , avec l'ajout de repères sur l'interface montrant précisément combien de tours il reste avant une crise.

, avec l'ajout de repères sur l'interface montrant précisément combien de tours il reste avant une crise. Enfin, un bouton de redémarrage fait son apparition, permettant de recommencer facilement une partie avec les mêmes paramètres initiaux.

Le Mont Everest rejoint les merveilles naturelles

D'autres améliorations à venir très prochainement

Disponible dès maintenant (à l'exception temporaire des joueurs Nintendo Switch), lamarque un tournant important pour le dernier opus de la célèbre série de jeux de stratégie.Voici les éléments clés de cette mise à jour très riche en contenu.Parmi les ajouts phares, les joueurs apprécieront particulièrement la nouvelle option. Cette fonctionnalité permet de désactiver les animations de mouvement des unités, rendant le gameplay beaucoup plus rapide pour celles et ceux qui le souhaitent. Activable facilement depuis les paramètres du jeu, elle offre un confort de jeu supplémentaire aux habitués de parties dynamiques.La génération des cartes évolue également avec cette mise à jour. Un nouveau mode par défaut baptisé Standard fait son apparition, offrant une disposition plus variée et moins prévisible des continents. L'ancien mode (désormais nommé) reste cependant disponible, notamment pour les parties multijoueur.Autre ajout particulièrement apprécié des joueurs créatifs : il est désormais possible de, permettant ainsi davantage d'immersion, qu'il s'agisse d'un empire historique ou d'un choix stratégique personnel.La mise à jour 1.1.1 apporte aussi plusieurs améliorations notables au niveau de l'interface, dont voici les principales nouveautés :Enfin, cette mise à jour ajoute également une toute nouvelle merveille naturelle emblématique : le. Appelée Sagarmatha en népalais et Chomolungma en tibétain, elle offrira des bonus considérables (+2 Bonheur, +2 Influence, +2 Culture) à celles et ceux qui s'installeront à proximité, tout en révélant l'ensemble des montagnes du continent dès sa découverte.L'équipe de Civilization 7 annonce par ailleurs qu'une prochaine mise à jour (1.2.0) est déjà prévue pour avril, promettant notamment de nouvelles améliorations d'interface ainsi qu'une fonctionnalité « Un tour de plus » pour continuer une partie après une victoire. La route est encore longue pour Civilization VII, qui peine à réunir les joueurs, mais l'engagement de Firaxis auprès de la communauté reste plus fort que jamais., avec une disponibilité sur Nintendo Switch prévue prochainement.